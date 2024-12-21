Похудение во время праздников: упражнения, которые можно выполнять на диване

Большое количество блюд, напитков и частых посиделок в праздники может быстро привести к набору лишнего веса. Но этого можно избежать с помощью физической активности.

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Благодаря этим простым упражнениям на диване вы сможете поддерживать форму, даже не выходя из дома. По словам eatthis.com, такая тренировка позволит вам эффективно сжигать калории.

Каждое упражнение выполняйте по 10 раз, а затем переходите в следующее. После завершения цикла отдохните минуту и повторите комплекс от трех до пяти раз.

Отжимание на диване (Couch Dips)

Это упражнение отлично прорабатывает мышцы верхней части тела – плечи, грудные мышцы и трицепсы, что помогает ускорить обмен веществ и активизировать процесс сжигания жира во время отдыха.

Для выполнения этого упражнения садитесь на пол спиной к дивану. Положите руки на край дивана, чтобы удерживать на нем вес. Жмите на диван руками, поднимая бедра от пола, напрягая мышцы пресса для стабилизации тела. Вернитесь в исходное положение и повторите необходимое количество раз.

Болгарские сплит-приседания (Bulgarian Split Squats)

Это упражнение позволяет глубже проработать ноги с помощью выпада, при котором одна нога находится на диване. Она способствует улучшению подвижности и укреплению мышц ног.

Для выполнения упражнения встаньте перед диваном, ноги на ширине бедер. Одну ногу поставьте на диванчик, приняв позицию для выпада. Опускайтесь вниз, сгибая колено задней ноги, пока оно почти не коснется пола. Затем поднимайтесь вверх, нажимая на стопу опорной ноги. Повторите упражнение для каждой ноги поочередно.

Отжимание с опорой на диван (Push-ups)

Отжим из дивана – это упрощенный вариант обычных отжиманий, подходящих для тех, кому трудно выполнять классическую версию этого упражнения. Это идеальный способ тренироваться для новичков.

Чтобы выполнить отжим на диване, станьте в планку, положив руки на край дивана. Опустите грудную клетку к дивану, а затем, нажимая руками, поднимайтесь назад в исходное положение. Продолжайте держать мышцы пресса напряженными в течение всего упражнения.

Альпинисты на диване (Couch Mountain Climbers)

Это упражнение отлично тренирует мышцы пресса, сгибатели бедер и плечи, помогая поддерживать тело в тонусе.

Для ее выполнения начните в положении для отжиманий руки на диване. Подтяните одно колено к груди, удерживая другую ногу на полу. Поверните колено обратно в исходное положение и повторите упражнение другой ноги. Выполняйте необходимое количество повторений для каждой ноги.

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