Полезен в небольшом количестве: что известно о пищевой ценности шоколада
Шоколад любят не только дети, но и взрослые. Его чрезмерное потребление может привести к ухудшению здоровья, однако умеренное может иметь даже пользу.
Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, в шоколаде содержатся антиоксиданты, а именно флавоноиды. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье, когнитивные функции и настроение.
Польза шоколада
Антиоксидантные свойства
Темный шоколад богат антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и снижать окислительный стресс.
Укрепление сердца
Флавоноиды, присутствующие в темном шоколаде, связаны с улучшением кровотока, снижением АД и укреплением сердечно-сосудистой системы.
Повышение настроения
Шоколад содержит соединения, стимулирующие высвобождение эндорфинов и серотонина, улучшающие настроение.
Когнитивные функции
Флавоноиды в шоколаде могут улучшать когнитивные функции, включая память.
Пищевая ценность шоколада
Темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) имеет ряд полезных минералов, а именно магний, медь, железо и марганец, которые поддерживают нервную функцию, помогают в транспорте кислорода и способствуют здоровью костей.
В то время как клетчатка влияет на здоровое пищеварение. Более того, шоколад содержит здоровые мононенасыщенные жиры, однако его следует употреблять умеренно из-за высокой калорийности.
При всех потенциальных преимуществах важно помнить об умеренном потреблении шоколада. Важно выбирать темный шоколад с меньшим количеством добавленного сахара.
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