Полезно ли арахисовое масло для здоровья: последствия, которые следует учесть

Что касается арахисового масла, то рынок дает широкий выбор товаров. Однако не все виды одинаково полезны для вашего здоровья. Eatthis рассказал о возможных последствиях употребления арахисового масла для вашего организма и общего самочувствия.

Контроль веса

Арахис содержит белок (7 граммов на 2 столовых ложки) и жир, которые помогают дольше оставаться сытым, предотвращая ненужные перекусы в течение дня. Многие исследования установили, что белок помогает снизить уровень грелина или гормона голода.

Сохраняет сердце здоровым

Арахис также содержит коэнзим Q10, который является антиоксидантом и играет важную роль в работе сердца и производстве энергии. Исследования показали, что повышенный уровень CoQ10 может улучшить состояние сердца, в том числе снизить уровень АД. Кроме того, содержащиеся в арахисе мононенасыщенные жиры, эффективно снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП, уменьшая вероятность сердечных приступов и инсультов.

Рост мышц

Это отличный перекус для наращивания мышц до или после тренировки, особенно у людей старше 30 лет, имеющих тенденцию терять мышцы с возрастом (саркопения). Сочетание такого потребления белка с силовыми упражнениями может помочь сберечь и нарастить больше сухой мышечной массы.

Уменьшение боли в мышцах

Исследование показало, что прием коэнзима Q10 уменьшает боли в мышцах, связанные с приемом гиполипидемических препаратов (статинов), снижающих уровень холестерина. Поэтому арахисовое масло может быть полезно для людей, принимающих статины.

Источники питательных веществ

Арахисовое масло является хорошим источником такого же количества витаминов и минералов, как красное мясо, но без его рисков. Таких важных питательных веществ, как кальций, магний, фосфор, калий, медь, витамины B1 и B3 и фолиевая кислота, в нем больше, чем в говяжьем стейке. Хотя в нем больше жира (51 г), чем в стейке (19 г), большинство жиров, содержащихся в арахисовом масле, являются более полезными – мононенасыщенными и полиненасыщенными.

Меньший риск инсульта

Согласно исследованию, проведенному в Японии, употребление четырех-пяти орехов арахиса в день снижает на 16% вероятность возникновения разных видов инсульта. Исследование показало, что вероятность инсульта, связанного с тромбами, снижается на 20%. Это происходит потому, что арахис содержит мононенасыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, минералы, витамины и пищевые волокна, которые важны для всех этих эффектов.

Противодействие хроническому воспалению

Доказано, что арахисовое масло и арахис богаты антиоксидантами, которые могут противодействовать хроническому воспалению. Эти орехи богаты магнием, который ассоциируется со снижением уровня С-реактивного белка, химического маркера воспаления во всем организме.

Контроль уровня сахара

Обычное арахисовое масло без добавления сахара имеет низкий гликемический индекс, что предотвращает резкое повышение уровня сахара в крови. Белки, жиры и клетчатка арахисового масла замедляют всасывание углеводов в кровь, тем самым помогая контролировать уровень сахара в крови.

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