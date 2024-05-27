Полезно ли есть обычный шпинат: как он влияет на здоровье

Шпинат – простая зелень, содержащая много витаминов и антиоксидантов. Посредством этого он может защитить организм человека от хронических заболеваний, способствовать здоровью мозга, сердца и глаз.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что шпинат следует добавить в свой рацион из-за его пользы:

Контроль АД

Шпинат содержит нитраты, природные химические вещества, которые расширяют кровеносные сосуды, облегчая работу сердца. Напиток из шпината может снизить АД.

Защита от хронических заболеваний

Шпинат содержит соединения, которые уменьшают окислительный стресс в организме, что может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца. Эти соединения также влияют на экспрессию генов, что помогает в борьбе с воспалением и улучшает метаболизм.

Содержимое антиоксидантов

Содержащиеся в шпинате антиоксиданты играют важную роль в защите от воспаления и хронических заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Также шпинат богат витаминами и минералами, такими как витамин К, А, С, фолиевая кислота и железо, необходимые для здоровья костей, кожи и заживления ран.

Польза для глаз

Шпинат содержит лютеин, уменьшающий риск возрастной дегенерации желтого пятна и поддерживающий оптическую плотность макулярного пигмента.

Защита от возрастного понижения когнитивных функций

Противовоспалительные свойства шпината могут помочь в защите от возрастного понижения когнитивных функций, сохраняя умственную остроту на длительное время.

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