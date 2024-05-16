Полезное и увлекательное хобби: почему вам стоит попробовать заняться садоводством

На первый взгляд, может показаться, что садоводство является скучным хобби, которым занимаются только домохозяйки. Однако так считают преимущественно те, кто никогда не выращивал растения и не знает о преимуществах такого занятия.

Процесс выращивания и ухода за растениями оказывает терапевтическое действие и эффективно отвлекает от негатива. Какие плоды может принести вам садоводство, узнавали в OBOZ.UA.

Привлекает мышцы для работы

Если перспектива работы в тренажерном зале вам не нравится, садоводство может стать прекрасной альтернативой. Эта деятельность включает много этапов и требует значительного физического труда, активируя большинство мышц тела. Вы можете стать более гибкими и выносливыми, работая на огороде или в саду.

Способствует получению витамина D

Садоводство – это идеальный способ получить достаточно солнечного света, необходимого для синтеза витамина D. Этот витамин защищает от многочисленных заболеваний, включая болезни костей, сердца, диабет, депрессию и рак.

Последовательность, помогающая отвлечься

Садоводство требует терпения и усердной работы. Это поэтапный процесс, включающий подготовку почвы, посадку семян и ожидание результата, для которого потребуется некоторое время. Помимо замечательного медитативного процесса, садоводство имеет финальный результат, придающий чувство удовлетворенности и завершенности, что важно для ощущения счастья и удовольствия.

Борется со стрессом

Садовая терапия широко используется в программах по преодолению зависимости. Согласно исследованиям, садоводство после стрессового опыта способствует уменьшению уровня гормона кортизола в крови, способствуя быстрому выздоровлению.

Снижает риск развития деменции

Физические активности, в том числе садоводство, уменьшают риск возникновения болезни Альцгеймера. Исследование с участием более 900 пожилых людей показало, что регулярные физические упражнения, способствуют увеличению серого вещества в мозге, что может помочь предотвратить развитие деменции.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие советы помогут для комнатного садоводства.

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