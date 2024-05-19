Получите хорошую кожу: какие продукты нужно употреблять

Здоровая и красивая кожа – это мечта многих людей, однако не все знают простые способы, как этого добиться. И поход в косметологический салон не всегда пригодится.

Важно помнить, что добиться положительного результата вряд ли удастся если вы не включите здоровую и сбалансированную диету. OBOZ.UA предлагает информацию о полезных продуктах, которые могут помочь вам получить хорошую кожу.

Авокадо

Для того чтобы поддерживать эластичность кожи, рекомендуют употреблять авокадо. Ведь этот продукт богат полезными жирами, которые естественным образом увлажняют вашу кожу. В авокадо вы также найдете витамины С и Е, помогающие защитить вашу кожу от окислительного или клеточного повреждения. Также эти витамины помогают создать коллаген – основной структурный белок, поддерживающий вашу кожу сильной и здоровой.

Помидоры

Если вы беспокоитесь о молодости кожи, употребляйте помидоры. Ведь это бесценный источник антиоксидантов, таких как витамин С. Они пригодятся при уменьшении количества свободных радикалов в организме, повреждающих клетки. Интересно, что эти микроэлементы помогают удерживать влагу и предотвращают тонкие линии и морщины. А с воспалениями на коже сражаются витамины А и С, содержащиеся в томатах.

Грецкие орехи

В них вы найдете множество полезных веществ, включая жиры, цинк, витамин Е, селен и белок. Они усиливают выработку коллагена, ведь богаты такими жирными кислотами, как омега-3. В то же время цинк в грецких орехах может помочь в заживлении ран и борется с бактериями и воспалениями.

Жирная рыба

Она также является важным источником жирных кислот омега-3, а также содержит белок, витамин Е и цинк. Эти элементы уменьшают воспаление и поддерживают увлажненную кожу, а также помогают в борьбе с морщинами и другими признаками старения. Среди полезной рыбы – лосось, тунец, сардины, скумбрия, форель и сельдь.

Темный шоколад

Трудно поверить, но темный шоколад тоже оказывает положительное влияние на качество кожи, однако его потребление должно быть умеренным. Это достигается благодаря флавоноидам, которые присутствуют в темном шоколаде. Они в свою очередь помогают отражать вредные ультрафиолетовые лучи от вашей кожи, таким образом предотвращая солнечные ожоги и изменение цвета кожи. Кроме того, черный шоколад содержит такие минералы, как медь, железо и цинк, которые способствуют росту клеток и питают кожу.

Ранее OBOZ .UA рассказывал о том, что будет, если постоянно есть авокадо.

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