Польза и вред антибиотиков: разъяснение врачей

Каждый человек в мире мечтает всегда быть здоровым и видеть такими своих родных. Ради этого мы стараемся правильно питаться и вести активный образ жизни, пополняем запас витаминов в организме и укрепляем его защитные силы. Однако, к сожалению, нас окружают многие вирусы и бактерии, которым мы не способны противостоять. Так, мы болеем и обращаемся к специалистам для назначения лечения. Противовирусные или антибактериальные препараты – самый частый выбор для борьбы с заболеваниями.

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К сожалению, сегодня некоторые не спешат к врачу и назначают себе медикаменты самостоятельно. Это особенно опасно при использовании антибактериальной терапии. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, что такое антибиотики, какая их польза и чем они могут навредить.

Что такое антибиотик?

Антибиотики – это сильнодействующие препараты, используемые для лечения определенного перечня заболеваний бактериального происхождения. Каждый день нас окружает множество микробов – бактерий. Большинство из них не оказывает негативного влияния на человека, а иногда даже бывает полезным. Однако некоторые бактерии способны вызвать серьезные инфекции. Именно для их лечения назначают антибиотики.

Различные группы антибактериальных препаратов по-своему влияют на организм. Они либо убивают бактерии, либо замедляют их развитие.

Выпускаются антибактериальные препараты в форме таблеток, капсул, жидкости, крема и мази и требуют рецепта врача.

Когда используется антибактериальная терапия?

Как и любой препарат, антибиотик должен быть назначен врачом после осмотра и анализа жалоб пациента, а также проведения лабораторных исследований. Наибольшей проблемой современной медицины является постоянное назначение антибиотиков при любом заболевании. Следует понимать, что такая практика безрезультатна в лучшем случае, а в худшем – может иметь многочисленные побочные эффекты.

Антибиотики не назначаются при простуде или вирусных инфекциях, например, ОРВИ и гриппе, поскольку они не действуют на вирусы. Не нужны они и для лечения насморка, боли в горле, грибковых инфекциях, поскольку эти недуги обычно проходят самостоятельно или нуждаются в другом специфическом лечении.

Что такое стойкость к антибиотикам?

Антибиотики оказывают чрезвычайно сильное действие и хорошо влияют на бактерии, вызывающие определенные виды заболеваний, например ангину, инфекции мочевыделительной системы или бактериальную пневмонию. Самовольное или неправильное назначение антибиотиков не улучшает течение заболевания, но приводит к формированию устойчивости к действующим веществам, содержащимся в их составе.

Формирование антибиотикорезистентности приводит к тому, что со временем для некоторых серьезных состояний сложно будет подобрать лечение, поскольку ваш организм уже привык к препарату и не отвечает должным образом.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что 2 миллиона человек ежегодно заражаются бактериями, устойчивыми к действию антибиотика, что приводит к 23 тысячам смертей.

Как правильно принимать антибиотики?

Для того, чтобы лечение было действенным и быстрым, не занимайтесь самолечением и своевременно обращайтесь к врачу.

При назначении антибиотиков соблюдайте дозировку и продолжительность, указанную в рецепте. Даже если через несколько дней вы ощутили улучшение самочувствия, не стоит прекращать или изменять схему лечения.

Не используйте антибиотик по своему усмотрению или не заменяйте назначение врача. Применение неправильного препарата не только не вылечит заболевание, но и приведет к формированию антибиотикорезистентности.

Какие побочные эффекты от приема антибиотиков?

К сожалению, при лечении конкретного бактериального заболевания антибиотики могут отрицательно влиять на системы организма. К распространенным побочным эффектам относятся тошнота, диарея, рвота, дрожжевые инфекции, аллергия и т.д.

Для ослабления симптомов попробуйте принимать антибиотик во время еды и обратитесь к врачу для возможного назначения антигистаминных средств или препаратов для нормализации желудочно-кишечного тракта.

Если когда-либо вы имели сильную аллергическую реакцию или анафилактический шок при приеме антибиотиков, вы обязательно должны предупредить об этом своего врача и использовать препараты с другим активным ингредиентом, поскольку подобные состояния могут угрожать жизни.

Как видим, шутить с назначением антибиотиков небезопасно. Эти препараты очень действенны и в некоторых случаях необходимы для качественного лечения. Однако неправильный прием или назначение антибиотикотерапии в последние годы приводит к формированию устойчивости к ним и создает многочисленные проблемы врачам в то время, когда следует принимать быстрое решение для спасения нашей жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о вреде стойкости к антибиотикам. В Минздраве отметили, что антибиотикорезистентность осложняет противодействие бактериям и ввели учет применения антимикробных препаратов.