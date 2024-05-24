Польза от крема под глазами: не только помогает снять отечность

Известно, что области вокруг глаз являются одними из самых уязвимых и чувствительных. Они также являются признаками старения, стресса и усталости.

В то же время, крем для глаз выделяется как специализированный уход, предназначенный для питания, защиты и омоложения нежной зоны под глазами. Использование крема для век в уходе за кожей имеет много преимуществ, пишет OBOZ.UA.

Уменьшить видимость темных кругов и отеков

Если вас беспокоят темные круги и отечные усталые глаза, использование крема для век может быть полезным. Ведь этот продукт помогает справиться со старением, накоплением крови, повреждениями от солнца, провоцирующими темные круги и отеки под глазами. Поэтому следует использовать кремы для глаз с аскорбатом натрия или витамином С, что значительно помогает скрыть темные круги. В то же время коевая кислота и ниацинамид могут осветить темные круги.

Предотвращает распространенные симптомы старения

Специалисты говорят, что главными причинами тусклой, дряблой и дряблой кожи является обезвоживание и воздействие окружающей среды. Поэтому защиту в виде антиоксидантов и способствующих увлажнению веществ можно найти в креме для глаз. Следует помнить о том, что использование крема для глаз может значительно снизить появление тонких линий, морщин и гусиных кавычек.

Помогает в увлажнении

Из-за того, что кожа вокруг глаз более тонкая и более склонная к обезвоживанию, чем остальное лицо, пригодятся кремы для век. Они ведь состоят из увлажняющих ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, глицерин и керамиды. Эти компоненты помогают восстановить увлажнение, повысить упругость и восстановить естественную барьерную функцию кожи. Важно наносить крем регулярно, чтобы деликатная зона оставалась увлажненной, предотвращая морщинки.

Как правильно применять

Специалисты советуют начинать с нанесения небольшого количества крема под глаза на палец. Затем аккуратно промажьте крем вдоль орбитальной кости, начиная от внутреннего уголка глаза и двигаясь наружу к вискам. Следует избегать нанесения крема слишком близко к линии роста ресниц, чтобы предотвратить попадание продукта в глаза. В конце концов, расширьте применение к надбровной кости, где часто появляются тонкие морщинки.

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