Польза овса на ночь: как он влияет на уровень холестерина и сахара в крови

Овес на ночь может помочь снизить уровень холестерина. Если верить исследованиям, это связано с клетчаткой.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition and Metabolism в 2012 году, было обнаружено, что специфический тип клетчатки под названием бета-глюкан, содержащийся в овсе, может снижать уровень холестерина на 5-10%. Овес также содержит растворимую клетчатку, которая растворяется в воде и при попадании в желудочно-кишечный тракт образует гелеобразное вещество, пишет eatthis.com.

Почему растворимая клетчатка важна для здоровья сердца?

Когда растворимая клетчатка становится гелеобразной, она связывается с "плохим" холестерином ЛПНП и выводит его из организма через толстую кишку. Национальная липидная ассоциация рекомендует потреблять от 5 до 10 г растворной клетчатки в день для поддержания здорового уровня ЛПНП и сохранения сердечно-сосудистой системы в отличном состоянии.

Кроме очищения артерий от холестерина, растворимая клетчатка также замедляет процесс пищеварения, что положительно влияет на здоровье сердца. После употребления миски овсянки или ночного овса, вы, вероятно, испытываете продолжительное чувство сытости. Это благодаря растворимой клетчатке, которая помогает не только держать вас сытыми, но и стабилизирует уровень сахара в крови.

Повышенный уровень сахара может привести к развитию диабета 2-го типа, если не контролировать его. По данным CDC, у людей с диабетом чаще развиваются другие заболевания, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, постоянно высокий уровень глюкозы может повредить кровеносные сосуды и нервы, отвечающие за работу сердца.

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