Польза рисовой воды: что следует знать о ее преимуществах употребления

Крахмалистая вода, остающаяся после приготовления или замачивания риса, может показаться отходами, но на самом деле она имеет невероятную пользу для вашей кожи и волос. Считается, что она обладает исключительными свойствами, творящими чудеса. В News Bytes рассказали, что это экономически эффективное средство, которое вы можете легко приготовить в домашних условиях.

Приготовление

Чтобы приготовить обычную рисовую воду, возьмите полстакана нешлифованного риса и замочите его в двух-трех стаканах воды. Оставьте его примерно на 30 минут, затем процедите воду. Кроме того, вы можете приготовить ферментированную рисовую воду, оставив обычную воду при комнатной температуре на два дня.

Для лица

Исследования доказали, что ферментированная рисовая вода обладает превосходной способностью восстанавливать кожу, поврежденную солнцем. Она оздоравливает ее, увеличивая выработку коллагена, действуя как природное солнцезащитное средство. Регулярное использование рисовой воды помогает уменьшить появление морщин, осветляет кожу и минимизирует темные пятна, что делает ее отличным средством для отбеливания кожи.

Широкое применение

Рисовая вода очень полезна для устранения раздражения кожи. Включайте ее в процедуру ухода, используя в качестве тоника, чтобы успокоить сухую и поврежденную кожу.

Просто нанесите немного рисовой воды на ватный диск и мягко протрите им лицо и шею. Кроме того, вы можете легко использовать рисовую воду в качестве средства для умывания, тщательно намыливая ею лицо, а затем ополаскивая обычной водой.

Средство для волос

Добавление рисовой воды в вашу процедуру ухода за волосами может творить чудеса. Чтобы приготовить шампунь на основе рисовой воды, просто смешайте ферментированную рисовую воду с небольшим количеством жидкого мыла и несколькими каплями эфирного масла. Нанесите смесь от корней до кончиков волос и смойте через 10 минут.

Успокаивающие ванны

Рисовая вода может сделать больше, чем просто улучшить состояние вашей кожи и волос. Она также обеспечивает успокаивающий эффект при принятии ванны. Смешайте натертый мыльный брусок с рисовой водой или используйте любимое жидкое мыло с витамином Е, чтобы создать успокаивающую ванну.

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