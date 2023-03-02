Помогает ли чеснок бороться с ОРВИ: в Минздраве ответили

Одним из самых популярных народных средств от простуды является чеснок. Его используют для профилактики и дают тем, кто уже заболел, чтобы облегчить течение ОРВИ. Но действительно ли чеснок помогает во время простуды?

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Ответ дали в Министерстве здравоохранения Украины. Если коротко, достоверных данных о его лечебном действии нет.

Ученых действительно интересует, имеет ли чеснок свойства, которые ему приписывают. И уже есть некоторые научные исследования по этому поводу. Но качество таких работ пока очень низкое, а количество людей, принявших участие в изучении действия чеснока, слишком мало, чтобы делать глобальные выводы.

Что о чесноке известно точно, это то, что он содержит целый ряд полезных веществ. В частности:

марганец;

витамин B6;

витамин С;

селен.

Но на этом полезные составляющие ароматного продукта не заканчиваются. Так в нем выделили алицин – это жидкость, которая, вероятно, действительно помогает человеческому организму бороться с бактериями и вирусами.

Исследования лечебных свойств чеснока продолжаются. Поэтому полностью полагаться на него в деле профилактики и лечения ОРВИ еще рано, но в качестве вспомогательного средства можно использовать. По крайней мере, он сделает ваши блюда вкуснее.

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