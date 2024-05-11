Помогает при выпадении волос и замедляет старение кожи: масло, на которое не обращают внимание
Среди широкого выбора косметологических средств выделяется масло семян моркови. Это эфирное масло в основном используют в ароматерапии.
Этот продукт имеет несколько противомикробных, антиоксидантных и противовоспалительных. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с основными преимуществами этого эфирного масла.
Ароматерапия
Этот продукт зарекомендовал себя как средство улучшения настроения, для этого следует добавить несколько капель в масляный диффузор. При использовании она способствует поднятию настроения и психологическому и психическому благополучию. Также для облегчения симптомов тревоги, стресса, слабости и усталости широко используют масло семян моркови. Для применения просто добавьте несколько капель растительного масла в масляный диффузор.
SPF
Для повышения эффективности солнцезащитного средства просто добавьте масло семян моркови в масло-носитель, например кокосовое или оливковое масло, перед нанесением на кожу. Установлено, что масло семян моркови имеет SPF 30-40, что делает его эффективным солнцезащитным средством, которое можно использовать в тропическом климате.
Заболевание кожи
Этот продукт также обладает лечебными свойствами, ведь масло семян моркови помогает в лечении кожных заболеваний, таких как витилиго, дерматит, экзема и псориаза. Как объясняют специалисты, масло семян моркови обладает антибактериальными свойствами и подавляет рост многих вредных бактерий на коже. Причем продукт действует достаточно избирательно именно на бактерии и не причиняет вреда подчиненной коже.
Рост волос
Еще одно невероятное свойство масла семян моркови – содействие росту волос и предотвращение выпадения. Клинически доказано, что использование масла способствует росту и утолщению волос. Этот продукт также является отличным кондиционером для волос и делает волосы блестящими и гладкими. Это масло эффективно предотвращает выпадение волос, укрепляя фолликулы, а также улучшает кровообращение кожи головы и борется с сухостью и перхотью.
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