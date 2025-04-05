Как избавиться от камней в почках?

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Мочекаменная болезнь? Не беда! Особенно если вы верите, что кислотами можно "рассосать" камни так же легко, как верой в гомеопатию вылечиться.

Далее текст на языке оригинала.

На сцену виходить #БальзамБолотова — святий грааль кислотності, який нібито нормалізує рН крові, дезінфікує сечовивідні шляхи та розганяє солі по кутах організму.

Згідно з магічно-науковим фольклором, приймаєш його регулярно — і все: водно-сольовий баланс танцює сальсу, обмін речовин стає чемним, а камені, перелякані, розбігаються. І не треба тобі доказів

Цікаво, що "баланс кислотності крові", який так полюбляють "лікувати" цим бальзамом, насправді підтримується організмом жорстко і незалежно від кислот, що ви п'єте. Зміни pH крові — це вже швидка, а не профілактика. Але кого цікавлять ці нюанси, якщо можна замовити еліксир прямо з сайту?

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