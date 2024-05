Популярные диеты, которые вредны для сердца: предостережение кардиологов

Безусловно, правильное питание призвано контролировать вес и держать тело в тонусе. Однако, несмотря на вполне оправданную миссию, некоторые диеты могут вызвать осложнения и дальнейшие проблемы со здоровьем, которые не стоят ограничений и стресса.

Кроме того, существуют вполне популярные диеты, которые могут быть вредны для вашего сердца. В Eat This Not That поделились советами от кардиолога и рассказали, какие диеты следует избегать для сохранения работы сердечно-сосудистой системы, а также чем их можно заменить.

Кето-диета: много животного белка и жира

Кето- и палео-диета очень похожи между собой, содержат много животного белка и жира. Однако, такие диеты содержат мало углеводов, дефицит которых может привести к ухудшению работы сосудов и сердца. В дополнение, регулярное потребление продуктов, богатых насыщенными жирами, таких как бекон, масло и сыр, может поднять уровень вредного холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

Medifast диета: много белка и низкое содержание углеводов

Эта диета существует с 80-х годов и состоит из более 40 блюд, содержащих ограниченное количество калорий. Такой рацион существует для тех, кто желает худеть, однако не имеет времени на приготовление пищи, а потому заказывает готовые блюда в специализированных доставках и у нутрициологов. Диета Medifast имеет низкое содержание углеводов и низкое содержание жира, что хотя и помогает быстро похудеть, однако не имеет постоянного эффекта и может существенно вредить сердцу.

Nutrisystem диета: готовые блюда с консервантами и усилителями вкуса

Диета Nutrisystem похожа на Medifast. Рацион этой диеты состоит преимущественно из расфасованных и замороженных блюд и не учитывает дополнительных продуктов, которые могут понадобиться организму. Кроме того, такой рацион содержит много консервантов и искусственных ароматизаторов, которые не способствуют нормальной работе сердца.

Средиземноморская диета: лучший выбор для похудения и здоровья

Средиземноморская диета - это способ питания, который включает употребление большого количества овощей, фруктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов. По сути, это не диета, а способ питания, который не только помогает поддерживать форму, но и снижать риск сердечных заболеваний, диабета и других заболеваний. Благодаря содержанию антиоксидантов и полезных жиров, такой рацион способствует общему здоровью и контролирует артериальное давление.

