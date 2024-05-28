Популярный напиток: развенчиваем пять мифов о чае

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире, фактически второй по объему употребления напиток после обычной воды. Он также имеет много преимуществ для здоровья.

Однако из-за бесконечного количества сортов и различных способов употребления чая возникает много сомнений в его пользе. Здесь мы развеем пять распространенных мифов о чае.

Миф 1. Чай самый полезный, когда в него ничего не добавляют

Любители чая часто считают, что для сохранения полезных свойств чая не следует использовать никаких ароматизаторов или добавок. Но это не совсем так.

Например, лимонная кислота в лимонном и апельсиновом соках может помочь сохранить флавоноиды в чае. А эти флавоноиды – это соединения, отвечающие за многие удивительные преимущества чая для здоровья.

Миф 2. Добавление молока делает чай менее полезным.

Хотя некоторые исследования предполагают, что добавление молока к чаю может свести на нет его пользу для здоровья, последние исследования доказывают, что это не обязательно так.

На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, из чая со вкусом молока было получено примерно столько же катехинов (антиоксидантов, которые, как известно, снижают риск возникновения некоторых видов рака), сколько из обычного черного чая.

Миф 3. Травяной чай – это "настоящий" чай

Настоящий чай изготавливается из растения Camellia sinensis (все настоящие чаи, а именно черный, зеленый, улун и белый, происходят из этого растения), в то время как травяные сорта производятся из цветов и коры других растений.

Миф 4. Чай не портится

Правда заключается в том, что большинство чаев начинают терять свои антиоксиданты спустя шесть месяцев. Исследование 2009 года, проведенное журналом Journal of Food Science, показало, что содержание катехинов в зеленом чае со временем значительно уменьшается фактически на 32%.

Так что получайте максимум пользы от чая, пока он еще свежий. Храните его в холодном темном месте.

Миф 5. Зеленый чай полезнее

Как уже упоминалось ранее, все чаи (зеленый, черный, белый) происходят из одного растения и имеют почти одинаковое количество антиоксидантов и минералов. Поэтому каждый из них имеет свой собственный набор полезных свойств. Здесь нет никакой конкуренции.

Ранее OBOZ.UA писал о пользе травяных чаев.

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