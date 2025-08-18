Поражает гортань: чем опасен новый штамм COVID-19 Stratus? Интервью с профессором Крамаревым

В Украине начал распространяться новый штамм коронавируса Stratus. Он более заразен, чем предыдущие, и способен частично обходить иммунитет даже у переболевших и вакцинированных. Для большинства зараженных болезнь напоминает обычную респираторную инфекцию с единственной особенностью: охриплостью голоса, поскольку Stratus поражает гортань, вызывая отек голосовых связок. Для тех, кто не входит в группу риска, лечение может быть сугубо симптоматическим, в то время как людям с ослабленным иммунитетом могут потребоваться специфические противовирусные препараты и пребывание в стационаре.

Видео дня

Несмотря на то, что речь идет о новом варианте вируса, вакцинация может частично защитить и предотвратить тяжелые формы заболевания. Что касается масок, то их должны носить прежде всего те, кто уже заражен, чтобы сократить распространение инфекции.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

– В Киеве и ряде регионов Украины зафиксирован новый штамм COVID-19 – Stratus. Интересно, что он начал распространяться в середине июля, в необычное время для распространения респираторных вирусных инфекций. Что известно об этом новом штамме? Насколько он опасен?

– Дело в том, что новый коронавирус – это не типичный респираторный вирус, как, например, грипп, парагрипп и так далее. У этого вируса совершенно другие особенности, поэтому у него нет четкой, как у других инфекций.

Да, заболеваемость выше в холодное время года и меньше в теплое, потому что контакта зимой больше. Но тем не менее он никуда не девается и не прекращается на протяжении всего года. Если вы помните, в прошлом году новый штамм коронавируса FLIRT тоже возник в августе. Поэтому этот коронавирус циркулирует круглый год, чуть больше зимой, чуть меньше летом, и ничего особенного в том, что сейчас, летом, случился подъем заболеваемости, нет. Тем более, что этот Омикрон мутирует очень быстро, и каждый год, если не каждые полгода, появляется его новый подвид.

Если говорить о клиническом проявлении этих подвидов, то они все приблизительно одинаковы и напоминают проявления респираторных инфекций. Единственная особенность состоит в том, что, чем новее подвид этого Омикрона, тем он более контагиозен, то есть более заразен, поскольку чем новее подвид, тем больше у него шансов уйти от прививочных антител или антител у переболевших. Поэтому они более заразны по сравнению с предыдущими подвидами Омикрона.

Что касается тяжести протекания заболевания, то мы еще не имеем достаточного количества наблюдений, потому что пока зафиксированы лишь единичные случаи. Но по тем данным, которые есть в литературе, Stratus не намного тяжелее, чем предыдущий. Конечно же, по-прежнему остаются группы риска, для которых вирус представляет большую угрозу, но для всех остальных он проявляется как респираторная инфекция.

– Вы сказали, чем новее подвид вируса, тем они легче он уходит от антител, которые созданы у переболевших или у тех, кто вакцинировался. Значит ли это, что вакцинация фактически уже не работает?

– Дело в том, что вакцина все равно работает, ведь эти антитела все равно в каком-то количестве остаются. Человек вакцинированный может легче перенести заболевание, поскольку остаток этих антител как-то реагирует на вирус. Вирус все равно умудряется уходить, поэтому заболевание и возникает, но оно может протекать легче, чем у непривитых.

– А что вы скажете по поводу ношения масок? Вы рекомендовали бы это сейчас?

– Знаете, даже в период пандемии было ошибкой надевать на всех маски. Маска не защищает от заражения тем или иным вирусом, потому что в масках очень большие поры, и вирус все равно проходит с потоками воздуха. Но то, что больной человек должен носить маску, это однозначно, ведь в таком случае он меньше распространяет вирус. То есть фактически маску надо надевать на больного, чтобы он не был источником инфекции, а не на здорового, потому что все равно защиты от маски мало.

– Есть ли какие-то особенности в клиническом проявлении этого Stratus? И в принципе, насколько важно знать, какой именно подвид коронавируса у человека?

– Одной из особенностей этого подвида называют охриплость. Почему? Потому что обычно классический коронавирус не опускается до гортани. Почему же при Stratus возникает охриплость голоса? Потому что отекают голосовые связки. Так вот, этот вариант вируса умудряется опуститься ниже и поражает гортань, отсюда и его проявление в виде охриплости голоса.

– Какое лечение предусмотрено в случае заражения Stratus? Какое-то специфическое?

– Нет, лечение классическое, симптоматическое. Конечно же, для групп риска есть протокол, включающий противовирусные препараты. Для взрослых есть свои средства типа молнупиравира и паксловида, для детей остается только ремдесивир. Но ремдесивир применяется только в тяжелых случаях и в условиях стационара, в основном для групп риска, чтобы предупредить тяжелые формы заболевания.

– Таким образом, если человек не принадлежит к группе риска, то для него лечение должно быть сугубо симптоматическим?

– Да, только симптоматическое лечение и обильное питье. Больше ничего.