Порошок, снижающий аппетит и тонизирующий весь организм: что о нем известно

Существует один белковый порошок, который творит настоящие чудеса – угнетает аппетит, повышает энергию, тонизирует мышцы и ускоряет метаболизм. Речь идет о порошке сывороточного протеина травяного вскармливания.

Специалисты советуют добавлять его в коктейль, смузи, а в фитнес-сообществе сыворотка является настоящим "золотым стандартом". Издание Eat This Not That публикует основные причины, почему вы должны остановить свой выбор на порошке сывороточного протеина.

Содержит уникальные питательные вещества

Следует заметить, что любой продукт, выращиваемый на травах, содержит дополнительные питательные вещества, которых нет в обычных сухих молочных сыворотках. Например, с молоком травяного вскармливания вы получите больше омега-3 жирных кислот и больше витамина D. Это отлично отражается на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, вы можете удвоить бета-каротин, способствующий укреплению иммунитета и получите дополнительную дозу конъюгированной линолевой кислоты.

Лишенная многих "плохих" веществ

Следует помнить, что сывороточный протеин травяного вскармливания, как правило, не содержит сои, глютена и ГМО. Но самое главное, что он негормонален, потому что животные, выращенные обычными способами, могут подвергаться гормональному применению и антибиотикам, которые могут сохраняться в организме человека. Это идеальный выбор для людей, которые озабочены сомнительными добавками.

Сыворотка является полноценным белком.

Порошок сывороточного протеина содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для роста и восстановления мышц. Как правило, растительный белок имеет достаточно низкое содержание незаменимой аминокислоты лейцина. Поскольку лейцин стимулирует синтез мышечного белка и анаболизм, вы можете потерять это преимущество, если выбираете порошок растительного белка из одного источника.

Содержит оптимальное количество белка для ваших нужд

Специалисты рекомендуют выбирать порошок с 15-20 г чистого белка, если вы используете белковый порошок в качестве заменителя пищи. Для оптимального восстановления и укрепления мышц делайте восстанавливаемые коктейли. Эксперты рекомендуют получать от 20 до 30 г белка после тренировки.

Содержит более высокий уровень BCAA

Дополнение тренировок аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA) может увеличить энергию во время тренировки и рост мышц после тренировки, а также уменьшить боль и уменьшить усталость. Это небольшой класс аминокислот, имеющих общую химическую структуру, содержащуюся в продуктах, богатых белком, таких как яйца, мясо и молочные продукты, такие как сывороточный белок. Показательно, что люди, которые употребляли напиток чуть более пяти граммов BCAA после силовой тренировки, имели 22-процентное увеличение синтеза мышечного белка по сравнению с плацебо.

Не имеет добавленных подсластителей

С осторожностью относитесь к традиционным порошкам сывороточного протеина. Они могут иметь отличный вкус, но в общем-то все это результат одного: добавленных подсластителей. И весь этот дополнительный сахар лишь мешает достижению ваших фитнес-целей. Но протеиновые сывороточные порошки травяного вскармливания в большинстве своем не содержат дополнительного сахара. "Когда вы ищете протеиновые порошки, главное – найти такой без чрезмерных добавок, стабилизаторов и обработанных волокон", – советуют фитнес-тренеры.

Вы можете выпекать с порошком сывороточного протеина.

Преимущества дополнительного увеличения белка вы можете получить выпекая с протеиновым порошком. Сывороточный протеиновый порошок является идеальным чистым компонентом, ведь безупречно работает в любом рецепте, в котором вы хотите его использовать. Он подойдет как к блинам с банановым белком, так и к протеиновому кофе лат. Ведь протеиновые порошки не содержат никаких добавленных подсластителей, поэтому вам не придется заниматься хитроумной математикой, чтобы понять, как скорректировать свой рецепт.

Это может повысить вашу иммунную систему.

Диетологи отмечают, что еще одно подозреваемое преимущество сывороточного протеина — содержание аминокислоты цистеина, которая является предшественником глутатиона. Исследования показывают, что глутатион может играть определенную роль в поддержании сильной иммунной системы. Дело в том, что сывороточный белок содержит самый высокий уровень цистеина по сравнению с другими белками животного и растительного происхождения. Употребление сыворотки, выращенной травой, уменьшает ваш углеродный след. Потому что коровы, выращиваемые на пастбище, требуют меньше антибиотиков и производят меньший углеродный след, ведь вам не нужно упаковывать, выращивать и транспортировать их корм.

