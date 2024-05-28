Пошаговый уход за свежей татуировкой: памятка и предостережение

Если вы планируете сделать татуировку, учтите, что заживление татуировки обычно занимает от двух недель до одного месяца. За это время вам придется приложить определенные усилия, чтобы сохранить новую татуировку.

Чтобы поддержать яркость и четкость контуров, следует соблюдать базовые правила, которые позволят избежать потерю пигмента и предотвратить возможное инфицирование. Вот несколько советов, как правильно ухаживать за вашей новой татуировкой от OBOZ.UA.

Перввые шаги

Через 24 часов после набивки тату, вымойте руки, снимите повязку и очистите зону нежным моющим средством. Высушить зону следует осторожно, с помощью бумажного полотенца и нанесите слой увлажняющей антибиотической/антибактериальной мази. Проводите очистку, сушку и увлажнение трижды в день в течение 5 дней.

Избегайте травм и царапин

Татуировка может затвердевать и немного шелушиться. Не следует касаться, царапать или пытаться отшелушивать рисунок, иначе часть пигмента может исчезнуть. Кроме того, вы рискуете получить инфекцию, а потому лучше увлажнять татуировку, чтобы со временем избавиться от корки.

Спрячьте от солнца

После полного заживления, избегайте контакта с солнечными лучами в течение первых двух недель. Всегда применяйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, чтобы защитить тату и сохранить его вид.

Не мочите в воде

Избегайте горячей воды во время душа, поскольку это может повредить татуировку. Подождите не менее двух недель перед тем, как замачивать ее, избегайте плавания или длительного пребывания татуировки в воде. Кроме того, держите ее сухой и для надлежащего заживления.

Держите зону вокруг тату чистой

Во время заживления татуировки рекомендуется носить чистую и мягкую одежду, спать на чистом постельном белье и пользоваться новым полотенцем, чтобы избежать раздражений. Не стоит надевать тесную одежду и использовать тугие пояса или бретелей, чтобы избежать дискомфорта.

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