Последний день марта принесет неприятности метеозависимым: стоит приготовиться к магнитной буре

Последний день марта принесет неприятности метеозависимым. 31 числа Землю накроет магнитная буря.

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Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo. Указано, что ближайшая магнитная буря по мощности будет слабой.

Однако, поскольку такие явления вызывают колебания геомагнитного поля Земли, своего рода защитного купола нашей планеты, то они влияют и на здоровье людей. Причем, не самым лучшим образом.

По словам врачей, чаще магнитные бури ощущают жители больших городов. Дело в том, что они мало двигаются и редко находятся на свежем воздухе.

Во время таких явлений люди могут испытывать головную боль, боль в суставах, изменение настроения, тревогу и даже обострение аллергии.

"Это может быть и сердцебиение, очень частое сердцебиение, одышка, головокружение, даже потеря сознания. Внезапно может подняться давление у совершенно здоровых людей", – отметила врач-кардиолог Татьяна Плахотная.

Наиболее тяжело магнитные бури переносят люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. В частности, гипертоники.

"Поражается нервная система, вегето-сосудистые дисфункции в виде головокружения, головные боли", – добавила кардиолог.

Чтобы легче пережить период магнитных бурь, необходимо чаще бывать на свежем воздухе, принимать контрастный душ, исключить жирную пищу, кофе, алкоголь.

Важно пить не менее двух литров воды в день и травяные чаи, а также увеличить потребление свежих овощей и фруктов.

Положительно на организме скажутся занятия спортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, март 2023 года ознаменуется магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на организм человека. Больше всего от возмущений геомагнитного поля страдают люди старшего возраста – для них в этот период характерны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

О том, что такое магнитные бури и как они возникают, читайте в нашем материале.

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