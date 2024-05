Последний шаг к успешному похудению: причины, по которым может увеличиваться вес

Если вы испытываете разочарование от неудачных попыток похудения, возможно, пора рассмотреть другой подход. Вместо непрерывных изменений в питании и тренировочном режиме следует обратиться в аптечку для поиска ответов.

Ваши усилия могут быть неэффективными из-за игнорирования некоторых ключевых аспектов вашего здоровья. Издание Eat This Not That отмечает, что зная ваши медикаменты в аптечке можно улучшить результаты снижения веса.

Причина увеличения веса, которую не видно

Рассмотрим, как правильный подбор дополнительных средств из аптечки может улучшить ваши результаты в процессе похудения.

В практике доктора Чарли Зельцера, специалиста по медицинским наукам и потерям веса, выявлено, что увеличение веса становится распространенным побочным эффектом для многих стандартных лекарств. Он анализирует различные факторы, влияющие на здоровье и вес, такие как заболевание, стресс, качество сна и напряженный график работы.

По словам доктора, многие лекарственные препараты не учитывают возможное увеличение веса, поскольку этот эффект может проявляться медленно со временем.

Список лекарств

Среди основных типов лекарства, которые обычно назначают и могут иметь этот побочный эффект, выделяют четыре основных.

- Антидепрессанты: многие люди, которые принимают это лекарство, жалуются на увеличение веса. Механизм не совсем ясен, но некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с изменением метаболизма, заставляющего организм сжигать калории медленнее.

- Бета-блокаторы: это лекарство, которое используется при заболеваниях сердца, также может способствовать изменению метаболизма. Люди, принимающие их, чаще ощущают усталость, что может привести к снижению активности и, как следствие, увеличению веса.

- Преднизон: этот тип стероида, часто назначаемый для лечения различных заболеваний, известен увеличением веса как побочный эффект. Он увеличивает аппетит и может вызвать значительную задержку воды, из-за чего человек может испытывать раздутие.

- Инсулин: этот препарат, используемый для лечения диабета 1 типа, может быть разочаровывающим для тех, кто пытается похудеть. При его применении сахар, выводимый из кровотока, часто накапливается в виде жира.

- Безрецептурное лекарство. К этому списку относятся антигистамины, облегчающие симптомы аллергии, но имеющие непредвиденные эффекты, такие как задержка расщепления жира.

Что делать с лекарством

Если у вас есть подозрения относительно того, что ваше лекарство влияет на ваш вес, не советуем внезапно прекращать их потребление. Составьте список всех медикаментов и поделитесь своим мнением с врачом, рассказав о своих беспокойствах по увеличению веса.

По словам специалиста, иногда проблему увеличения веса можно решить не путем прекращения приема препарата, а изменением дозировки. Также могут существовать альтернативные лекарства, имеющие такой же терапевтический эффект, но не вызывающие увеличения веса.

