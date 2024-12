Последствия употребления цельнозернового хлеба: преимущества и особенности для организма

Цельнозерновой хлеб - это полезный источник углеводов, клетчатки и микроэлементов, который обеспечивает энергией и придаёт длительное ощущение сытости. Кроме того, для баланса в рационе он лучше белого хлеба, особенно если сочетать его с белком и здоровыми жирами.

Также, 100% цельнозерновой зерновой хлеб подходит для людей с целиакией или аллергией на пшеницу, которым следует избегать хлеба с глютеном. Больше о том, как тело реагирует на цельнозерновой хлеб и каковы его преимущества, рассказали в Eat This, Not That.

Увеличение потребления клетчатки

Один ломтик цельнозернового хлеба, в зависимости от размера, содержит 2-4 г клетчатки. Взрослым нужно потреблять 14 г клетчатки на каждые 1000 ккал, но средний показатель составляет лишь 8 г. Два ломтика такого хлеба ежедневно покрывают более 25% суточной нормы клетчатки. Это способствует лучшему пищеварению, здоровью сердца и профилактике болезней.

Ощущение сытости

По сравнению с белым хлебом, цельнозерновой сохраняет все части зерна, включая отруби и зародыши, что делает его богатым клетчаткой. Благодаря сложным углеводам, цельнозерновой хлеб переваривается дольше, обеспечивая длительное ощущение сытости. Выбирайте его для лучшего пищеварения и энергии.

Возможность похудеть

Замените очищенный хлеб на цельнозерновой, чтобы контролировать вес и уменьшить риск его набора. Цельное зерно помогает дольше чувствовать себя сытым, снижая чувство голода. Исследования подтверждают, что чем больше цельного зерна в рационе, тем меньше прирост веса. Это простой и эффективный способ поддерживать здоровье без сложных диет.

Снижение уровня холестерина

Цельнозерновой хлеб может снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. Он ограничивает выработку холестерина печенью и его усвоение из пищи. Кроме того, если ежедневно употреблять по 4 ломтика такого хлеба в течение 12 недель, это поможет улучшить уровень триглицеридов, холестерина и гликированного гемоглобина. Таким образом, это простой способ поддержать сердечно-сосудистое здоровье.

Улучшение уровня сахара в крови

Людям с диабетом можно есть цельнозерновой хлеб, поскольку он имеет больше клетчатки, которая замедляет высвобождение сахара в кровь. Цельнозерновой хлеб также может снизить риск развития диабета 2 типа, особенно если употреблять его регулярно. Кроме того, исследования показывают, что потребление цельного зерна уменьшает риск диабета на 29%.

Снижение риска развития рака

Употребление цельного зерна снижает риск рака желудка на 27%, по сравнению с низким его потреблением. Исследования также показывают, что оно защищает от рака толстой кишки, пищевода, а также молочной, поджелудочной и предстательной железы. Очищенные зерна, наоборот, повышают риск рака желудка и толстой кишки. А потому замена очищенных зерен на цельные может стать важным шагом для профилактики.

Улучшенное пищеварение

Цельнозерновой хлеб - это источник нерастворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение и ускоряет выведение отходов. Клетчатка также поддерживает кишечный микробиом, обеспечивая пребиотический эффект, а ее ферментация производит полезные жирные кислоты.

Возможные аллергические реакции

Аллергия на пшеницу случается редко и может вызвать кожную сыпь, проблемы с дыханием или даже анафилаксию. Целиакия, в отличие от нее, вызывает реакцию на глютен в составе пшеницы. Ее симптомы включают диарею, боль в суставах или кожные высыпания.

