Потенциальные побочные эффекты потребления чрезмерного количества углеводов: 8 возможных последствий

Высокоуглеводная диета может иметь разные последствия для вашего организма и здоровья в целом. Eatthis рассказал о восьми распространенных побочных эффектах употребления избыточного количества углеводов и о том, как они могут повлиять на вас. Понимая их, вы можете сделать осознанный выбор и разглядеть более здоровые альтернативы.

1. Усталость

Потребление большого количества простых углеводов может привести к хронической усталости. После временного повышения уровня сахара в крови и притока энергии часто наблюдается дальнейшее быстрое понижение. Это может повлиять на цикл сна и бодрствования и привести к ощущению усталости и истощению в течение дня.

2. Увеличение веса

Злоупотребление калорийными углеводами, такими как чипсы, выпечка и сладкие напитки, может способствовать увеличению веса. Чрезмерное потребление может привести к притоку инсулина, что заставляет организм превращать избыток глюкозы в жир. Долговременная секреция инсулина в ответ на высокий уровень глюкозы связана с увеличением массы тела.

3. Потеря веса

Интересно, что влияние потребления углеводов на вес может отличаться в зависимости от их типа. Диета, богатая растительными углеводами, связана со снижением веса, уменьшением жировых отложений и улучшением функции инсулина. Полезные углеводы, такие как фрукты, овощи, бобы и цельные зерна, важны для организма.

4. Вздутие живота и газы

Пища, богатая углеводами, часто может привести к задержке воды и ощущению вздутия живота. Более того, определенные углеводы, известные как FODMAPs, могут вызвать газообразование в животе. FODMAPs содержатся в различных продуктах питания, от обработанных продуктов с высоким содержанием сахара до фруктов, овощей и газированных напитков.

5. Повышенное влечение к углеводам

Потребление сладких углеводов может влиять на мозг подобно наркотической зависимости, активируя определенные центры удовольствия и вызывая тягу к ним. Углеводы вызывают высвобождение дофамина, ассоциируемого с удовольствием гормона. Это может привести к перееданию и затруднениям с контролем над влечением к пище.

6. Проблемы со здоровьем полости рта

Углеводы, особенно крахмалистые, такие как чипсы и хлеб, могут расщепляться слюной до простых сахаров. Бактерии во рту питаются этими сахарами, вырабатывая кислоты, которые могут повредить зубную эмаль и вызвать кариес. Надлежащая гигиена зубов, включая чистку зубов после еды, богатой углеводами, имеет решающее значение для поддержания здоровья полости рта.

7. Ухудшение когнитивных функций

Хотя глюкоза из углеводов является основным источником энергии для мозга, потребление их избыточного количества может оказать негативное влияние на когнитивные функции. Исследования показали, что диеты с высоким содержанием углеводов, особенно с высоким содержанием сахара могут повышать риск развития легких когнитивных нарушений, что подчеркивает важность умеренного потребления.

8. Проблемы с кожей

Потребление сладких продуктов, особенно переработанных углеводов с добавлением сахара, может ухудшить акне у некоторых людей. Исследования показали связь между высоким потреблением сахара, молока, насыщенных жиров и повышенной тяжестью акне. Внимательное отношение к своему рациону имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие существуют преимущества исключения углеводов из рациона.

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