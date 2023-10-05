Потеря функциональности вместо инвалидности: Ляшко рассказал о глобальной реформе МСЭК

В Украине в 2025 году планируется реформировать систему медицинско-экспертной комиссии. Одно из основных изменений предполагает полный пересмотр подходов к оценке инвалидности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Житомире 4 октября, передает издание "Первый Житомирский". По его словам, в основном глобальная реформа МСЭК будет базироваться на том, что Минздрав откажется от слова "инвалидность".

Вместо этого речь будет идти об оценке потери функциональности и о том, чем может государство помочь утратившему функциональность человеку.

Он пояснил, что, например, человек, если получил травму, то сначала его через электронные инструменты будут направлять на восстановление функциональности.

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Далее команда будет проводить физическую реабилитацию, эрготерапию, терапию речи, чтобы человек как можно больше восстановил функциональность, потерянную из-за травмы или болезни.

Если этого невозможно будет достичь с помощью только медицинских методов, то, как отметил Ляшко, должен включаться образовательный и социальный компонент, трудоустройство и другие меры для решения вопроса.

"Ведь иногда человек потерял функциональность, но эту функциональность можно восстановить, адаптировав рабочее место и таким образом обеспечить человеку возможность оставаться экономически активным", – сказал глава Минздрава.

Министр отметил, что в ближайшее время будет представлен проект закона, который "изменяет всю методологию установления инвалидности".

Долгосрочность внедрения изменений чиновник объяснил тем, что точечные изменения не реформируют всю систему.

"Мы сделали международный классификатор функционирования в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от понятия "инвалидность" в традиционном понимании и говорим об оценке потери функциональности и о том, что государство может сделать, чтобы вернуть эту функциональность", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко объяснил, что женщины с медицинскими и фармацевтическими специальностями после постановки на учет в военкоматах смогут выезжать из Украины. Новые правила, которые вступили в силу с 1 октября 2023 года, не предусматривают изменений в условиях пересечения границы на выезд.

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