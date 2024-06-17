Поврежденные пряди: как решить проблемы с волосами

У каждого из нас бывают моменты, когда волосы не в лучшем состоянии. Но эксперты утверждают, что волосы, о которых мы мечтаем, можно превратить в реальность с помощью правильного ухода.

Хотя генетика играет немаловажную роль, здоровье волос и кожи зависит не только от нее. Правильный уход важен и включает несколько этапов, в том числе сбалансированное питание. Мы подготовили вам больше информации об этом.

Включите 45 г белка в свой ежедневный рацион

Здоровое питание является решающим фактором в укреплении здоровья волос и кожи головы. Волосы, состоящие из белка, нуждаются около 45 граммов этого питательного вещества на регулярной основе.

Богатыми источниками белка являются нежирные молочные продукты, арахис, миндаль, нут, киноа и чечевица. Диета с недостаточным количеством белка может привести к ломкости волос, шероховатости и потере цвета, выпадению и утончению волос.

Цинк и витамин А одинаково важны для роста волос

Недостаточное потребление цинка может привести к выпадению волос. Поэтому убедитесь, что вы потребляете достаточное количество зеленых овощей, салатов, орехов, кешью, миндаля, пекана и воды.

Кроме того, клетки нашего организма нуждаются в витамине А для роста и питания. Морковь, сладкий картофель, тыква и т.д. богаты бета-каротином, который впоследствии превращается в витамин А.

Ухаживайте за волосами, особенно когда они мокрые

Эксперты рекомендуют мыть голову не чаще раза в день. Еще один совет – воздержаться от использования слишком горячей или слишком холодной воды.

Наконец, нужно тщательно ухаживать за волосами, особенно когда они мокрые, поскольку они более склонны к ломкости. Также рекомендуется использовать расческу с широкими зубцами во время расчесывания волос.

Несколько советов по правильному уходу за волосами

К сожалению, средства по уходу за волосами и укладки ухудшают состояние кожи головы. Рекомендуется также каждый день делать легкий массаж кожи головы, поскольку он может способствовать росту волос и регулировать кровообращение.

Также удерживайтесь от шампуней, содержащих жесткие ингредиенты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS). Стрижитесь каждые 10-12 недель, чтобы избежать секущихся кончиков.

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