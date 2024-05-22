Повышение иммунитета с помощью йоги: эффективные асаны для тела

В обыденной жизни человеческий иммунитет имеет решающее значение. Ведь он играет важную роль в борьбе с инфекциями и частыми приступами простуды и лихорадки.

Однако пригодятся регулярные занятия йогой. OBOZ.UA рассказывает об асанах, которые могут помочь укрепить ваш иммунитет.

Поза треугольника (Триконасана)

Сначала сделайте рывок правой ногой вперед, а затем выпрямите ногу. Наконец, необходимо переместить левую ногу вперед и повернуть ее под углом от 45 до 60 градусов с краем коврика. Наконец положите правую руку на голень, а левую потяните к крыше, ладонями наружу. Необходимо задержаться в положении на минуту, затем смените на другую сторону.

Поза рыбы (Матсиасана)

Для выполнения сядьте прямо, скрестив ноги и держась за пальцы, наклонитесь назад и вытяните голову и шею. Попробуйте коснуться головой пола/коврика. Затем задержитесь на пару секунд и вернитесь в исходное положение.

Поза горы (Тадасана)

Это упражнение отлично подходит для укрепления вашей иммунной системы и улучшения осанки. Кроме того, она подтягивает живот и ягодицы, улучшает гибкость позвоночника. Для выполнения встаньте прямо, ноги на ширине бедер, бедра в нейтральном положении, а копчик немного подогнут. Затем с лопатками, скользя по спине, потянитесь головой к крыше.

Поза дерева (Врикшасана)

Она может помочь укрепить вашу иммунную систему. В начале поставьте левую ногу на землю, бедра на одной линии с плечами, хребет вытянут, станьте прямо. Затем поднимите правую ногу и прижмите подошву стопы к левому внутреннему бедру. Необходимо убедиться, что вы стоите повыше и прижать руки к сердцу.

Поза кобры (Бхуджангасана)

Для выполнения лягте на живот, положив руки под плечи. Затем нажмите руками и поднимите верхнюю часть тела назад, насколько это возможно. Попробуйте удерживать положение в течение пяти вдохов, затем расслабьтесь и повторите снова.

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