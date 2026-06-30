Офис омбудсмена проверил Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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Среди прочих проблем выявили и такую…) О которой медицинское сообщество кричит во весь голос уже десять лет подряд …

"Самая острая проблема кроется в финансовых "ножницах" со стороны НСЗУ. Действующие государственные тарифы оторваны от реальности: на компьютерную томографию с контрастом выделяется 600 гривен, тогда как фактическая стоимость процедуры превышает эту сумму примерно в 2,5 раза. То есть больница работает в убыток на каждой процедуре", – отмечает омбудсмен.

Еще более критическая ситуация – со слишком длительным лечением тяжелых ранений, которое может длиться месяцами (и это касается не только раненых, но и любого тяжелого пациента). "НСЗУ покрывает этот сложный процесс как единичный случай с символической доплатой в 10% за пролонгированную госпитализацию. Учреждение держится благодаря городской программе финансирования лекарств, но здесь срабатывает ловушка прописки – программа рассчитана исключительно на жителей Киева, хотя больница принимает раненых героев и героинь со всех уголков Украины".

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Дмитрий Лубинец добавляет, что смена руководства "не решит системных просчетов". Поэтому по результатам мониторинга команда готовит подробный отчет с "жесткими рекомендациями" для правительства, профильного министерства и местных властей.

Ну что можно сказать?

Хотя бы сейчас вы, апологеты непродуманных популистских реформ, хотя бы сейчас вы понимаете, что вас обвели вокруг пальца современные Остапы Бендеры из медицины? Которые эти тарифы брали наобум и вообще никто не знает, кто там и что рассчитывал. Может, это тоже "бренд-менеджеры пивных промоакций" или "операторы АЗС", которые почему-то оказались на руководящих должностях в Минздраве Украины…

Хотя сейчас вы понимаете, в какой ловушке находятся стационары, какой хаос вы устроили в оказании медицинской помощи? А люди вынуждены покрывать тотальный дефицит лекарств за свой счёт, больницы в долгах, буквально выживают, кто как может, врачи в большинстве своём деморализованы и измотаны бесконечным решением парамедицинских вопросов ради сохранения жизни…