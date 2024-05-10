Почему нельзя парацетамол принимать при алкоголе: что может произойти

Парацетамол является одним из наиболее распространенных средств для облегчения боли. Однако несоблюдение рекомендаций относительно дозировки может иметь серьезные последствия для здоровья, особенно для печени.

Врач Крис Завос отметил, что нужно знать о рисках использования парацетамола и алкоголя вместе. По его словам, взаимодействие алкоголя и парацетамола может увеличить риск побочных эффектов и снизить эффективность лекарства.

Когда парацетамол и алкоголь используются вместе, это может привести к перегрузке печени, что увеличивает риск возникновения проблем. Передозировка парацетамолом, особенно в сочетании с алкоголем, может вызвать токсичность печени и острую печеночную недостаточность. Это особенно опасно для людей, регулярно потребляющих большое количество алкоголя или уже имеющих проблемы с печенью.

Также это может усугубить побочные эффекты парацетамола, особенно в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к серьезным проблемам, таким как язвы желудка и кровотечения. Кроме того, алкогольные напитки могут влиять на функцию почек, а в сочетании с парацетамолом усугубятся эти проблемы.

Поэтому важно соблюдать рекомендованную дозировку и избегать употребления алкоголя при приеме парацетамола.

Кроме того, можно рассмотреть альтернативные методы обезболивания, чтобы уменьшить риски, связанные с сочетанием парацетамола и алкоголя. В частности, речь идет об использовании нестероидных противовоспалительных препаратов или других средств.

Ранее OBOZ.UA рассказал, в чем польза постного мяса для человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.