Блог | Правильно приготовленный бульон не заменит ни один протеиновый напиток
СЕЗОН ЛІКУВАЛЬНОГО БУЛЬЙОНУ ВІДКРИТО
До нас прийшла чудова осінь, пора багряного листя та застуд. А застуди часто супроводжуються кашлем.
І тут на допомогу приходить він -- корисний бульйон:)
Бульйон, як кава та яйця був неодноразовим предметом гонінь і звинувачень у шкідливості.
Але користь його доведена науково (посилання в кінці тексту).
▪️При багатьох вірусних інфекціях часто страждає легенева тканина.
▪️Дефіцит якісного білка сприяє розвитку порушень роботи не лише імунної системи, але легенів, а також і підвищує схильність до інфекцій.
▪️Щоб імунна система адекватно відреагувала на вторгнення вірусів, їй потрібне білкове ("будівельне") забезпечення, бо захист організму потребує великих енергетичних витрат.
▪️Процес активації імунної системи (а це ціла низка різних механізмів) при наявності інфекції, супроводжується 7-15 разовим збільшенням потоку амінокислот та інших речовин із крові через мембрани клітин.
▪️Віруси -- це чужерідні білки (їх називають антигенами), які потрапляють в організм, активують імунні клітини (лімфоцити), а цей процес потребує безперервного надходження енергії та поживних речовин, порівняно із відсутністю інфекції.
▪️Щоб імунна відповідь була адекватною, потрібно, щоб їжа була багатою на амінокислоти, особливо незамінні.
▪️Однією з цінних амінокислот є глутамін.
▪️Глутамін підсилює бактерицидну функцію нейтрофілів (різновиду лейкоцитів, клітин крові), які беруть участь у захисних реакціях організму при різних інфекціях, і вірусних зокрема.
▪️Багато глутаміну є в бульйоні.
▪️Буквально за лічені хвилини амінокислота засвоюється і дає швидку підтримку для імунних клітин.
▪️З глутаміну в організмі утворюється глутамінова кислота, яка дуже корисна для мозку: вона захищає його клітини від накопичення токсичного азоту (при розумових перенапруженнях та стресах), підтримує молодість мозку.
▪️А потім із глутамінової кислоти утворюється "заспокійливий" нейромедіатор ҐАМК (ґама-аміномасляна кислота), при дефіциті якоі може розвиватися безсоння та відчуття тривоги.
Але про ҐАМК я напишу окремий пост:)
▪️Засвоюваність бульйону майже 100%, не вимагає витрат енергії, на відміну від шматка м‘яса, який потрібно прожувати, обробити ферментами, "подрібнити" до амінокислот і після цього засвоїти.
▪️Особливо цінним бульйон є у раціоні дітей, підлітків і людей старшого віку, а також для тих, хто має хронічні захворювання, ослаблений.
▪️Правильно приготовлений бульйон -- це невеличка кількість мʼяса (курятина, індичка, в принципі - будь-якого, бажано домашнього), порізаного на шматочки, залитого холодною водою і відвареного до м'якості.
▪️Приблизно на 2 літри води м‘яса — розміром із яблуко.
М‘ясо може бути будь-яке, з кістками, якщо курка - то із шкірою, годяться всі частини тушки.
▪️Бульйон має бути прозрим із невеликою кількістю жиру на поверхні.
▪️Якщо бульйон жирний, його треба остудити і жир з поверхні зняти.
▪️Після цього у бульйон додаються різні овочі (морква, корінь петрушки, селери і тд -- все, що душа забажає і варяться до хрумкої м'якості.
▪️Якщо птиця магазинна — першу воду злити.
▪️Можна бульйое вживати в якості дієтичного напою, наливати в чашку, посипавши зеленню, можна зварити з крупою, наприклад, перловою, приготувати з овочами, а потім збити в суп-пюре, або зварити кашу.
▪️Дуже корисно поєднати користь бульйону з користю броколі (іі потрібно кинути у киплячу воду або бульйон лише на 1 хв).
▪️Додам, що бульйон має бути саме неміцним і нежирним, тоді він має лікувально-профілактичну дію.
Напишіть, чи вживаєте Ви страви з бульйону?
А завтра буде знову щось цікаве і корисне:)
Нехай буде з нами Сила!
Ось посилання на наукові дослідження про користь бульйону.
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070879/
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266414/
3. https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/amino-acids-and-immune-function/B1A9C1587A8602613F6447BA8404D8E1/core-reader
4. https://www.researchgate.net/publication/11813558_Why_Is_L-Glutamine_Metabolism_Important_to_Cells_of_the_Immune_System_in_Health_Postinjury_Surgery_or_Infection2