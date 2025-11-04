УкраїнськаУКР
Оксана Скиталинская
украинский врач-диетолог

Блог | Правильно приготовленный бульон не заменит ни один протеиновый напиток

СЕЗОН ЛІКУВАЛЬНОГО БУЛЬЙОНУ ВІДКРИТО

До нас прийшла чудова осінь, пора багряного листя та застуд. А застуди часто супроводжуються кашлем.

І тут на допомогу приходить він -- корисний бульйон:)

Бульйон, як кава та яйця був неодноразовим предметом гонінь і звинувачень у шкідливості.

Але користь його доведена науково (посилання в кінці тексту).

▪️При багатьох вірусних інфекціях часто страждає легенева тканина.

▪️Дефіцит якісного білка сприяє розвитку порушень роботи не лише імунної системи, але легенів, а також і підвищує схильність до інфекцій.

▪️Щоб імунна система адекватно відреагувала на вторгнення вірусів, їй потрібне білкове ("будівельне") забезпечення, бо захист організму потребує великих енергетичних витрат.

▪️Процес активації імунної системи (а це ціла низка різних механізмів) при наявності інфекції, супроводжується 7-15 разовим збільшенням потоку амінокислот та інших речовин із крові через мембрани клітин.

▪️Віруси -- це чужерідні білки (їх називають антигенами), які потрапляють в організм, активують імунні клітини (лімфоцити), а цей процес потребує безперервного надходження енергії та поживних речовин, порівняно із відсутністю інфекції.

▪️Щоб імунна відповідь була адекватною, потрібно, щоб їжа була багатою на амінокислоти, особливо незамінні.

▪️Однією з цінних амінокислот є глутамін.

▪️Глутамін підсилює бактерицидну функцію нейтрофілів (різновиду лейкоцитів, клітин крові), які беруть участь у захисних реакціях організму при різних інфекціях, і вірусних зокрема.

▪️Багато глутаміну є в бульйоні.

▪️Буквально за лічені хвилини амінокислота засвоюється і дає швидку підтримку для імунних клітин.

▪️З глутаміну в організмі утворюється глутамінова кислота, яка дуже корисна для мозку: вона захищає його клітини від накопичення токсичного азоту (при розумових перенапруженнях та стресах), підтримує молодість мозку.

▪️А потім із глутамінової кислоти утворюється "заспокійливий" нейромедіатор ҐАМК (ґама-аміномасляна кислота), при дефіциті якоі може розвиватися безсоння та відчуття тривоги.

Але про ҐАМК я напишу окремий пост:)

▪️Засвоюваність бульйону майже 100%, не вимагає витрат енергії, на відміну від шматка м‘яса, який потрібно прожувати, обробити ферментами, "подрібнити" до амінокислот і після цього засвоїти.

▪️Особливо цінним бульйон є у раціоні дітей, підлітків і людей старшого віку, а також для тих, хто має хронічні захворювання, ослаблений.

▪️Правильно приготовлений бульйон -- це невеличка кількість мʼяса (курятина, індичка, в принципі - будь-якого, бажано домашнього), порізаного на шматочки, залитого холодною водою і відвареного до м'якості.

▪️Приблизно на 2 літри води м‘яса — розміром із яблуко.

М‘ясо може бути будь-яке, з кістками, якщо курка - то із шкірою, годяться всі частини тушки.

▪️Бульйон має бути прозрим із невеликою кількістю жиру на поверхні.

▪️Якщо бульйон жирний, його треба остудити і жир з поверхні зняти.

▪️Після цього у бульйон додаються різні овочі (морква, корінь петрушки, селери і тд -- все, що душа забажає і варяться до хрумкої м'якості.

▪️Якщо птиця магазинна — першу воду злити.

▪️Можна бульйое вживати в якості дієтичного напою, наливати в чашку, посипавши зеленню, можна зварити з крупою, наприклад, перловою, приготувати з овочами, а потім збити в суп-пюре, або зварити кашу.

▪️Дуже корисно поєднати користь бульйону з користю броколі (іі потрібно кинути у киплячу воду або бульйон лише на 1 хв).

▪️Додам, що бульйон має бути саме неміцним і нежирним, тоді він має лікувально-профілактичну дію.

Напишіть, чи вживаєте Ви страви з бульйону?

А завтра буде знову щось цікаве і корисне:)

Нехай буде з нами Сила!

Ось посилання на наукові дослідження про користь бульйону.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7070879/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266414/

3. https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/amino-acids-and-immune-function/B1A9C1587A8602613F6447BA8404D8E1/core-reader

4. https://www.researchgate.net/publication/11813558_Why_Is_L-Glutamine_Metabolism_Important_to_Cells_of_the_Immune_System_in_Health_Postinjury_Surgery_or_Infection2

Проверил:Доктор медицины Анна Бродская