Правильное утреннее меню настоящего мужчины: сытно и полезно

Давно известно, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, но мужчинам нужно применить некоторые особые подходы. Диетологи поделились советами по обеспечению хорошо сбалансированного завтрака для мужчин всех возрастов.

Специалисты говорят, что эти привычки не только гарантируют вам хорошее самочувствие в течение дня, но со временем приведут к более сбалансированному образу жизни. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Много белка

Диетологи рекомендуют потреблять по крайней мере 20 г белка на завтрак, чтобы поддерживать рост и восстановление мышц, особенно после тренировки. Ведь с возрастом человек теряет мышечную массу, что замедляет метаболизм и способствует прибавке веса, поэтому важно наполнять завтрак белком. И для этого подойдут не только яйца – попробуйте греческий йогурт, сыр, куриную/индюшачью колбасу, тофу, белковый порошок и многое другое.

Побалуйте себя большим завтраком

Вам может пригодиться увеличение порций на завтрак, если вы чувствуете, что начинаете терять энергию в середине дня. Ведь употребление большего количества пищи, базирующейся на нерафинированном крахмале, например овес, может помочь насытить вас клетчаткой, которая замедлит ваше пищеварение и позволит дольше чувствовать сытость. В то время как другие типы пищи насыщают вас, рафинированные углеводы, такие как содержащиеся в пирожных, в конечном итоге приведут к перееданию, поскольку ваши уровни глюкозы и инсулина быстро растут и падают, вызывая чувство голода сразу после еды.

Ешьте больше болгарского перца

Напоминается, что сладкий перец наполнен питательными веществами, которые приносят значительную пользу организму, но большинство широкой общественности до недавнего времени не знало, насколько он действительно здоров. Это отличный универсальный вариант, который легко вписывается в большинство завтраков. Его самое ценное питательное вещество – витамин С, который денатурируется в процессе приготовления. Болгарский перец даже можно использовать вместо хлеба, сэндвич с болгарским перцем становится очень популярным именно по этой причине. Это может привести к потере веса за счет одновременного уменьшения калорий и воспаления. А добавление его к завтраку может принести серьезную пользу мужчинам.

Соблюдайте розовую пищу

Мужчинам советуют обязательно включить в завтрак продукты красного или розового цвета (например, арбуз). Это позволит начать свой день с дозы ликопина, антиоксиданта, который может снизить риск развития рака предстательной железы. В некоторых случаях постоянное потребление ликопина связано с улучшением параметров фертильности. Арбуз также содержит L-цитруллин, который, как было показано, играет положительную роль в улучшении симптомов эректильной дисфункции.

Выпейте молока

Молочная пища богата многими питательными веществами для формирования костей, такими как кальций, и можно легко добавить к завтраку. Потому не стоит экономить на кальции, и ваши кости будут вам благодарны. Обязательно добавляйте молоко и молочную продукцию в свой завтрак.

Употребляйте больше клетчатки

Специалисты говорят, что мужчинам до 50 лет рекомендовано потреблять около 38 граммов клетчатки ежедневно, а мужчинам старше 50 лет — 30 граммов в день. Это на 40-50% больше, чем рекомендовано женщинам. Многочисленные исследования показывают, что клетчатка также помогает снизить уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови и может предотвратить рак толстой кишки. Фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и бобы являются отличными источниками клетчатки.

Сократите употребление сахара

Многие варианты лёгкого завтрака содержат сахар. Мужчинам рекомендуется употреблять не более 9 чайных ложек сахара в день. Фруктовые йогурты, коммерческие гранолы, ароматизированные овсяные хлопья и готовые кофейные напитки могут содержать 3-10 чайных ложек сахара в порцию. Поэтому вместо этого попробуйте обычный греческий йогурт или простую овсяную кашу со свежими или замороженными ягодами и орехами. Вы получаете клетчатку, витамины и минералы, вкус и белок без лишнего сахара.

