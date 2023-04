'Правильный' кофе не вредит сердцу: исследование

Многие люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Любимый напиток дарит заряд бодрости и заряжает энергией на целый день. Однако очень часто мы слышим, что кофе вреден для здоровья. К счастью, ученые этого не подтверждают. Напротив, если вы пьете кофе не более трех раз в день, это способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает продолжительность жизни.

На самом деле, главное – это соблюдать меру во всем, ведь даже полезные продукты могут навредить, если потреблять их бесконтрольно. И кофе не исключение. Издание Eat This, Not That! рассказало о последних исследованиях влияния кофе на организм человека.

В ходе своего эксперимента ученые собрали информацию о почти 469 тысячах людей со здоровым сердцем и оценили частоту потребления ими кофе. Участники были распределены на три группы: не употребляющие кофе; те, кто потребляет не больше 3 чашек в день; те, кто пьет гораздо больше напитка.

После одиннадцатилетнего анализа медицинские исследователи смогли получить полную информацию о влиянии потребления кофе на работу сердца. Их выводы свидетельствовали о том, что незначительное или умеренное употребление кофе снижает процент общей смертности на 12% по сравнению с теми, кто вообще его не пьет, а также связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и развития инсульта – на 21%

Кроме того, доктор Пал Маурович-Хорват отмечает, что чрезмерное употребление кофе также не показало негативного влияния на сердце, однако и положительные изменения отсутствовали.

Кофе содержит большое количество антиоксидантов, которые способны оказывать противовоспалительное действие и предотвращать сердечные болезни. Поскольку не весь кофе настолько полезен, для достижения положительного эффекта специалисты советуют соблюдать несколько простых советов.

Потребляйте натуральный кофе. Избегайте ароматизированных кофейных зерен, а для придания вкуса используйте природные ингредиенты, например корицу.

Добавьте правильное молоко. Многие любят кофе со сливками, однако они содержат слишком много насыщенных жиров. В качестве альтернативы попробуйте обезжиренные молочные продукты, например овсяное или соевое молоко.

Следите за порцией. Не злоупотребляйте любимым напитком, особенно вне дома. Часто он содержит слишком много сахара или сиропа.

Пейте кофе во время еды. Кофеин способен угнетать аппетит, что может привести к повышению чувства голода в конце дня. Кроме того, избегайте кофе в состоянии стресса, поскольку такое сочетание может вызвать расстройство желудка и усилить тревогу.

Как видим, пить кофе можно без ущерба для организма. Соблюдение определенных правил не только подарит удовольствие от любимого напитка, но и поможет защитить сердце и улучшить здоровье.

