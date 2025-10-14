Правительственный проект борьбы с бесплодием оказался бесплодным: для кого хотят запретить эмбрионы и почему документ нарушает права пациентов

В Верховную Раду внесен на рассмотрение правительственный законопроект №13683 о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ, комплекс медицинских процедур, помогающих преодолеть бесплодие). При этом против проекта закона выступила Украинская ассоциация репродуктивной медицины (УАРМ), отмечая, что принятие документа в его нынешнем виде ограничит доступ пациентов к ВРТ, нарушит их репродуктивные права и повредит международному имиджу Украины.

Подробнее о проблемном законопроекте, почему против него выступают профильные специалисты и какой у документа шанс быть принятым

Тон в отрасли задают частные клиники

В настоящее время украинская репродуктивная медицина – довольно развитая отрасль, и, по словам президента УАРМ Александра Юзько, она находится на уровне Великобритании (где еще в 1978 году при помощи ВРТ родился первый ребенок), Бельгии и Нидерландов.

"Отрасль регулируется довольно демократично. Семейным и Гражданским кодексами, законом об охране здоровья, а также приказом №787 Минздрава Украины, выпущенном еще в 2013 году. Он настолько хорош, что его копируют в Европе. В нашу ассоциацию входят 60 репродуктивных клиник, из них три – государственные, пять – коммунальные, а остальные – частные. Они, собственно, задают тон", – рассказывает Александр Юзько.

А вот правительственный законопроект №13683 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий", по его словам, отбрасывает репродуктивную отрасль на годы назад.

Среди главных причин, из-за которых на новый законопроект ополчились специалисты, на первом месте – отсутствие гарантии государства по оплате лечения.

"С 1 января 2024 года в Украине вспомогательный репродуктивный пакет технологий включен в пакет Национальной службы здоровья Украины. То есть экстракорпоральное оплодотворение (репродуктивная технология, при которой оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне организма женщины в лабораторных условиях, после чего эмбрион переносят в матку для дальнейшего развития. – Ред.) можно сделать бесплатно. Кабмин ежегодно принимает в пределах бюджета объем государственных медицинских гарантий. И если этого не будет в законе, то законодатели могут его не принять", – сказал в ходе специально созванной пресс-конференции вице-президент УАРМ Валерий Зукин.

Но эта причина, конечно, так себе. Несерьезная. До 2024 года вообще никаких гарантий на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение не было.

Но так или иначе, благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия с применением ВРТ в Украине уже родилось 197 детей. Сейчас пройти бесплатное лечение можно в 46 медучреждениях в 13 областях и в Киеве. На 2025 год в госбюджете на программу предусмотрено более 380 миллионов гривен.

Для кого хотят запретить украинские эмбрионы

Вторая проблема законопроекта, по словам Валерия Зукина, – предусмотренный в нем запрет донации эмбрионов. В документе говорится, что эмбрион может переноситься только женщине, которая генетически с ним связана. Как отмечает вице-президент УАРМ, сейчас в Украине до 10% репродуктивных циклов проводятся с донорскими эмбрионами.

Это, скорее всего, и есть главная причина отторжения законопроекта украинскими специалистами.

"Для кого нужна донация эмбрионов? Для женщин старшего возраста, у которых нет своих яйцеклеток, для одиноких женщин, которых, к сожалению, сейчас все больше, а также для супружеских пар, где половые клетки отсутствуют у обоих супругов. И где им взять эмбрион, как не у донора? А у нас сейчас, в условиях войны, каждый ребенок – на вес золота!" – говорит Валерий Зукин.

Кроме того, по его словам, на время войны и еще через три года после ее окончания законопроектом запрещен вывоз из Украины репродуктивного материала и эмбрионов граждан Украины. Что для развития отрасли также нехорошо с точки зрения научных эмбриологических исследований.

Законопроект предусматривает запрет на оказание услуг заменяемого (суррогатного) материнства:

– для супругов, в случае если один из них является гражданином Украины, а другой – гражданином государства, где такой метод применения репродуктивных технологий запрещен законом;

– супругов, оба из которых являются иностранцами;

– супругов, одним из которых является иностранец, а другой – лицо без гражданства;

– одинокого лица, являющегося иностранцем или лицом без гражданства.

"С правовой точки зрения совершенно неприемлемо звучит запрет применения метода суррогатного материнства для супругов, одним из которых является гражданин Украины, а другой – иностранец. Согласно ст. 7 закона "О гражданстве Украины" ребенок в таком случае автоматически имеет право на получение украинского гражданства, что только будет способствовать улучшению демографической ситуации в нашей стране", – говорит член Комитета по медицинскому и фармацевтическому праву и биоэтике НААУ Ольга Данченко.

Перспективы законопроекта

Законопроект, конечно же, полезен с точки зрения четкого определения терминов, которые используются в репродуктивной медицине: бесплодие, генетические родители, донация и так далее, всего их 14. И в документе четко указан возраст пациентов – до 49 лет (если старше, то применение ВРТ допускается по результатам медицинского обследования, по заключению консилиума врачей в составе не менее трех специалистов).

Но с точки зрения пользы для украинских семей, которые мечтают иметь детей, а в силу каких-то обстоятельств это не получается, законопроект, мягко говоря, бесполезен. А грубо говоря (учитывая вышесказанное) – вреден.

"Хотелось бы, чтобы законопроект не был просто принят, а чтобы он мог реализовываться на практике и чтобы его название соответствовало содержанию. Мы слышим от врачей, насколько во время войны ухудшается здоровье как у мужчин, так и у женщин – в контексте стрессовых ситуаций. То есть насколько действуют посттравматические синдромы на состояние здоровья. Поэтому хотелось бы давать реальное право гражданам иметь ребенка", – говорит народный депутат Украины Мария Ионова.

По ее словам, они с коллегами зарегистрировали альтернативный законопроект, но он был отклонен регламентным комитетом Верховной Рады из-за "некоторых регламентных норм".

"Нам законопроект №13683 спустили сверху, из Кабмина, а надо идти снизу, от пациентов. Я думаю, нет смысла ждать первого чтения и вносить поправки. Правительственный проект необходимо отозвать и создать новый, с учетом мнений соответствующих специалистов и пациентов", – резюмирует народный депутат.