Представители Biopharma вошли в рейтинг UP 100 от "Экономической правды"
Руководители Biopharma получили признание среди лидеров украинского бизнеса. В ходе юбилейного мероприятия "Экономической правды" состоялась церемония вручения престижной награды "UP 100. Список "Бизнес", в который вошли представители компании Biopharma.
Среди лауреатов рейтинга — генеральный директор Biopharma Константин Ефименко и директор сети плазмацентров Biopharma Plasma Оксана Мулярчук. Награда объединила представителей частного сектора, которые вносят весомый вклад в развитие экономики Украины, внедряют современные управленческие подходы и поддерживают устойчивость бизнеса в условиях полномасштабной войны.
В рамках мероприятия Константин Ефименко принял участие в панельной дискуссии, посвященной привлечению инвестиций в Украину во время войны. Участники обсудили возможности для развития предпринимательства, создания новых рабочих мест и реализации долгосрочных инвестиционных проектов даже в условиях повышенных рисков.
Для Biopharma это признание стало подтверждением важности выбранного курса, сочетающего развитие высокотехнологичного производства, поддержку донорского движения и внедрение инноваций в сфере препаратов плазмы крови. Именно такие препараты ежедневно помогают тысячам пациентов с тяжелыми заболеваниями и иммунодефицитными состояниями получать необходимое лечение.
В компании отмечают, что эта награда является результатом совместной работы всей команды, доноров плазмы и партнеров, которые вместе способствуют развитию современной системы здравоохранения и укреплению медицинской независимости Украины.
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