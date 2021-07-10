Представлена технология, способная снимать любой тип боли без лекарств

Ученые из Нью-Йоркского университета создали мозговой имплант, который справляется с любым типом боли и быстро облегчает состояние. С его помощью исследователи планируют корректировать такие состояния, как эпилепсия, нейродегенеративные болезни, паралич и другие.

Технология была разработанна в США и представляет собой замкнутую систему обезболивания, где область мозга, провоцирующая болевые сигналы, связываются с той, которая ее ослабляет и тем самым нейтрализует неприятные ощущения. Как уточнило SingularityHub, боль при этом исчезает практически мгновенно.

"Данная технология позволяет связать мозг с самим собой, чтобы решить проблему без дополнительных инструментов – на том уровне, где она появилась", – рассказали эксперты.

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Как только имплант "находит" проблему, автоматически запускается световой луч, стимулирующий нейроны, подавляющие сигналы боли. При этом, как подчеркнули ученые, он активизируется только при возникновении боли и никак не влияет на мозг в обычном состоянии.

"Имплант хорошо справлялся с механической, хронической воспалительной и нейропатической болью в режиме реального времени", – отметили авторы.

Ученые надеются, что их технология позволит справиться с изнуряющей хронической болью в будущем.

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