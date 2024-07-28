Преимущества силовых упражнений: как часто нужно тренироваться, чтобы похудеть

Интеграция силовых тренировок в ваш режим является ключевым элементом достижения целей похудения. Создайте приложение, которое подходит вашему графику.

Силовые тренировки помогают улучшить физическую форму, повысить метаболизм и похудеть. Следуйте регулярному графику тренировок, сочетайте их с кардио и правильно отдыхайте для достижения наилучших результатов, пишет eatthis.com.

Преимущества силовых тренировок для похудения

Регулярные силовые тренировки обеспечивают множество преимуществ, которые помогут вам похудеть. Они повышают мышечную массу, повышают сжигание калорий и ускоряют метаболизм. Благодаря увеличению мышечной массы тело становится более эффективным в сжигании калорий.

Варьируйте свои тренировки, чтобы поддерживать интерес и стимулировать тело. Не бойтесь увеличивать интенсивность тренировок, поднимая более тяжелые весы или увеличивая количество подходов и повторений. Отслеживание прогресса также очень мотивирует, поскольку вы можете видеть, как далеко продвинулись.

Как часто нужно тренироваться?

Согласно Национальной академии спортивной медицины, рекомендуется проводить силовые тренировки по крайней мере два дня в неделю, привлекая все основные группы мышц (по одному набору из 8-12 повторений на группу мышц).

Советы для эффективных тренировок

Будьте последовательны

Регулярность тренировок является ключевой для достижения результатов. Найдите подходящий вам распорядок и соблюдайте его.

Отдыхайте и восстанавливайтесь

Обеспечьте организму время на восстановление, соблюдайте сбалансированную диету, увлажняйтесь и достаточно спите.

Сочетайте силовые тренировки и кардио

Это поможет наращивать мышцы и ускорять метаболизм, что способствует потере веса.

Тренируйтесь сложными упражнениями

Упражнения, задействующие несколько групп мышц, эффективны для наращивания силы и потери веса. Начинайте тренировки с таких упражнений, как приседания, сословная тяга, выпады и жим.

Отслеживайте прогресс

Записывайте свои тренировки, весы и измерения, чтобы видеть свой прогресс и оставаться мотивированными.

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