Преимущества употребления овсяной каши на завтрак: польза и содержание

Овсяная каша является одним из самых популярных блюд к завтраку, что помогает начать день и предоставить организму достаточное количество питательных веществ и энергии. Такой злаковый продукт прекрасно усваивается в организме, помогает восполнять дефицит витаминов, минералов и клетчатки.

Эта каша не содержит глютена и может дополняться фруктами, орехами и медом. В чем заключается ценность такого завтрака и кому следует его потреблять, узнавали в OBOZ.UA.

Содержит авенантрамиды

Авенантрамиды - это уникальная группа антиоксидантов, которая встречается только в овсяной каше. Они снижают артериальное давление в организме, что подходит тем, кто страдает от гипертонии. Также, авенантрамиды обладают антипролиферативным и противовоспалительным действием, что помогает предотвратить ряд заболеваний.

Снижает уровень холестерина

Овсянка содержит бета-глюкан, растворимую клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина и уровня сахара в крови, а также повышая реакцию на инсулин.

Не содержит глютена

Овсяная каша не содержит глютена, но имеет подобный белок под названием авенин. Этот продукт следует употреблять тем, кто придерживается безглютеновой диеты. Кроме того, этот продукт может предоставить оптимальное количество минералов и клетчатки для организма.

Помогает избавиться от запоров

Такая каша предотвращает проблемы с пищеварением и помогает избавиться от запора. Ее регулярное потребление может помочь прекратить использование слабительных средств.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о преимуществах овсяного молока для организма.

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