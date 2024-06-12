Преимущества употребления яблочного пюре: стоит добавить его в свой рацион

Яблочное пюре, скорее всего, является основным продуктом в вашем амбаре или холодильнике, который вы используете в качестве детского перекуса. По словам Eatthis, диетологи выявили четыре удивительных преимущества его регулярного употребления.

Полезно для здоровья кишечника

Хотя продукты, богатые пробиотиками, такими как йогурт и квашеная капуста, находятся в центре внимания для укрепления здоровья кишечника, важно также отдать должное продуктам с пребиотиками. Яблоки, жизненно важный ингредиент яблочного пюре, служат пребиотиком, питая полезные бактерии в вашем кишечнике.

Вспомогательные средства для контроля веса

Если вы хотите уменьшить потребление калорий без вреда для вкуса, яблочное пюре может стать вашим секретным оружием. Эндрю Ахафонг, зарегистрированный диетолог, предлагает заменить кулинарное масло на яблочное пюре в соотношении 1 к 1, чтобы уменьшить количество жира и калорий, одновременно способствуя здоровью сердца. Чашка несладкого яблочного пюре содержит только 25 калорий по сравнению с потрясающими 964 калориями в полстакана рапсового масла.

Поддержка гидратации

Поддержание надлежащего уровня гидратации жизненно важно, особенно во время болезни или проблем с пищеварением. Как отмечает Меган Берд из Oregon Dietitian, яблочное пюре является отличным источником увлажнения, когда вы плохо себя чувствуете. С 88-процентным содержанием воды только полстакана яблочного пюре может обеспечить дополнительные 100 граммов необходимой жидкости.

Следите за добавлением сахара

Хотя яблочное пюре может быть питательным продуктом, важно помнить о добавленном сахаре. Некоторые упакованные варианты могут содержать такие ингредиенты как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или значительное количество сахара. Внимательно читайте этикетки, чтобы отличить более здоровые варианты.

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