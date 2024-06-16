Преодолейте признаки старения: 5 эффективных советов по уходу за кожей
С возрастом наш организм претерпевает многочисленные изменения, в частности, уменьшается выработка коллагена, начиная с середины 20-х годов. Это жизненно важный белок, который поддерживает упругость кожи и предотвращает ее обвисание. Eatthis рассказал, что если вам за пятьдесят и вы хотите вернуть время вспять, внесение изменений в вашу процедуру ухода за кожей может помочь вам выглядеть моложе.
1. Обратитесь к профессиональному косметологу
Оценка таких факторов как изменения на лице, дряблость кожи и плотность костной ткани, особенно важна для тех, кому за 50. Лечение может варьироваться от правильного питания и физических упражнений до нанесения солнцезащитного крема, пополнения объема и лазерных процедур.
2. Принимайте полезные витамины
Некоторые витамины способствуют упругости и молодости кожи. Включите витамины А, С, Е, антоцианы, фолиевую кислоту и коллаген в свой ежедневный рацион. Поскольку истощение коллагена начинается в двадцать-тридцать лет, ранний подход к питанию, физическим упражнениям, тщательному уходу за кожей и защите от солнца может помочь замедлить процесс старения.
3. Усовершенствуйте свой уход за кожей
Введите специальные продукты в ежедневную процедуру ухода за кожей, чтобы уменьшить признаки старения. Следует использовать сыворотку с витамином С, сыворотку с гиалуроновой кислотой, а затем солнцезащитный крем и крем для кожи вокруг глаз для снятия отеков и увлажнения.
4. Эффективное снятие макияжа
Перед ночным уходом за кожей позаботьтесь о тщательном снятии макияжа. Лучше использовать масло для умывания или мицеллярную воду, а затем нежную пенную пенку для умывания. Поскольку с возрастом мы часто носим более тяжелый макияж, этот этап обеспечит должную чистоту.
После этого нанесите увлажняющую сыворотку и увлажняющий крем. Целесообразно использовать мягкий ночной ретинол и воздерживаться от пересушивания, поскольку зрелая кожа имеет тенденцию становиться более чувствительной и сухой с течением времени.
5. Увлажнение и SPF-защита
Увлажнение имеет решающее значение для сохранения юности кожи. Рекомендуется использовать тонированный увлажняющий крем-праймер из SPF. Эта комбинация позволяет коже дышать и сиять естественным образом без тяжелого ощущения чрезмерного макияжа.
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