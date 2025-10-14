'Превентивная медицина': база знаний для врачей пополнилась несколькими важными темами

Издание, научной целью которого является популяризация направления превентивной медицины, профилактики и ранней диагностики, как и всегда, поднимает важные и актуальные для медицинского сообщества темы.

В частности, редакция продолжает анализировать научные аспекты и медицинские практики по теме "Социально значимые инфекции у военнослужащих": журнал содержит вторую часть этого важного исследования.

Также интерес для широкого круга медицинских специалистов, в частности семейных врачей, представляют такие основательные научные работы, как "Поражения нервной системы вирусной этиологии и их диагностика" и "Подходы к диагностике атипичной пневмонии".

Еще одно интересное исследование – "Эпидермальный фактор роста и его рецепторы: Их роль в прицельной терапии некоторых опухолей и вирусных заболеваний".

Редакция продолжает тему изучения и обобщения опыта применения отечественных лекарственных препаратов. В этом номере авторы-исследователи представили статью "Протефлазид (суппозитории) — эффективный опыт охраны репродуктивного здоровья женщин".

Журнал "Превентивная медицина" издается ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины". Доступ к статьям свежего номера и архивных выпусков свободный для врачей – на официальном сайте онлайн-версии издания.

Редакционный совет, в состав которого входят ведущие украинские врачи и ученые, подчеркивает, что издание создано для специалистов первичного звена оказания медицинской помощи – семейных врачей. Ведь современный научный и практический взгляд на задачи системы здравоохранения концентрируется на исключительно важной роли именно семейной медицины в деле сохранения здоровья человека, продолжительности и качества жизни.

Поэтому это издание создано как база знаний и платформа обмена опытом для врачей, которые не только лечат имеющиеся болезни, но и заботятся о том, чтобы предотвратить заболевания и их хронизацию.