Причина для появления прыщей: что делать, чтобы избежать высыпания на коже

Прыщи являются характерной проблемой с кожей в подростковом возрасте. Однако, даже с возрастом, высыпания могут появляться у людей с жирным или чувствительным типом кожи.

Частично, причиной для этого может быть плохое питание или экологический фактор. О каких еще возбудителях для появления прыщей вы могли не знать, узнавали в OBOZ.UA.

Контакт с телефоном

Мобильный телефон может приводить к высыпаниям на лице из-за контакта с бактериями, обычно присутствующими на их поверхностях. Во время разговора по телефону, эти бактерии могут переноситься на ваше лицо, вызывая сыпь. Во избежание этого рекомендуется регулярно протирать телефон спиртовыми салфетками и использовать наушники во время разговора.

Неподходящее средство по уходу за кожей

При нанесении многослойных средств на лицо важно подобрать продукты с учетом потребностей вашей кожи во избежание высыпаний. Перед введением нового продукта в свой уход за кожей проверьте реакцию кожи в течение нескольких дней. Если у вас чувствительная кожа или склонность к акне, выбирайте продукты по своему типу.

Макияж

Ложась спать с макияжем можно заблокировать поры и способствовать появлению прыщей. Важно очистить лицо перед сном, чтобы позволить эпидермису дышать и самостоятельно восстанавливаться.

Стресс

Хотя стресс напрямую не вызывает акне, но гормоны стресса могут усиливать его обострение. Когда вы переживаете стрессовые ситуации, ваш организм производит химические вещества, такие как нейропептиды, которые могут увеличивать риск возникновения прыщей. Такое воспаление появляется на наиболее жирных участках лица, таких как Т-зона или подбородок.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, которая может помочь избавиться от прыщей.

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