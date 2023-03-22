Специалисты объяснили причины постоянного голода

Чувство голода – естественный сигнал человеку о потребности организма в пище. Наше тело всегда ожидает поступления энергии, которую мы получаем из продуктов питания и которая необходима для полноценной работы органов. Если наш рацион правильно сбалансирован и удовлетворяет все потребности в питательных веществах, мы с легкостью можем выдерживать несколько часов без еды и соблюдать запланированный режим.

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Однако иногда чувство голода настигает нас через небольшой промежуток времени или даже сопровождает постоянно. Такое расстройство пищевого поведения у медиков получило название "полифагия". OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и назвал возможные причины постоянного стремления что-нибудь поесть.

Как известно, не все продукты питания одинаково насыщают наш организм. К примеру, потребление белков и углеводов по-разному сказывается на утолении аппетита. Белок – один из трех важнейших макроэлементов, который мы получаем из пищи. Именно он обеспечивает организм необходимой энергией, снижает чувство голода и позволяет употреблять меньше калорий.

Если ваш рацион не обогащен белком в достаточном количестве, вы не можете выдерживать длинные промежутки между едой и склонны к перекусам. Так, исследование показало, что мужчины, получавшие 25% калорий из белков в течение 12 недель, свидетельствовали об уменьшении желания поесть поздно ночью на 50%.

О жизненной потребности организма в достаточном количестве жидкости было сказано многое. Известно, что вода способствует здоровью сердца и мозга, а также увлажняет кожу и поддерживает пищеварительную систему. Кроме того, по свидетельству ученых, она достаточно питательна и может снизить аппетит при употреблении перед едой.

Итак, если вы мало пьете, то можете испытывать чувство голода, которое можно спутать с жаждой. Поэтому если вы не можете насытиться, попробуйте увеличить количество жидкости для ежедневного потребления, а также добавить в рацион продукты, содержащие ее большое количество, например, овощи и фрукты.

Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает контролировать чувство голода, поскольку они замедляют опустошение желудка, дольше перевариваются и способствуют сытости.

Овсянка, цельнозерновые продукты, семена льна, брюссельская капуста, орехи и бобовые – продукты, которые всегда должны быть в меню. Исследования доказали, что диета с высоким содержанием клетчатки не только помогает снизить аппетит, но и уменьшает риск сердечных заболеваний, диабета и ожирения.

Жир играет ключевую роль в поддержании чувства сытости. Это связано с тем, что на его переваривание уходит больше времени, поэтому он дольше остается в желудке, а также приводит к высвобождению гормонов, способствующих насыщению.

Так, эксперимент показал, что у участников, придерживавшихся диеты с низким количеством жиров, значительно увеличилось тяга к употреблению углеводов и продуктов с высоким содержанием сахара. Это свидетельствует о том, что потребление полезных жиров необходимо для утоления голода и полноценной работы организма.

Активный образ жизни способствует здоровью и долголетию. Однако если вы серьезно занимаетесь спортом, то ваш метаболизм ускоряется и вы тратите много калорий, а для новых достижений требуется больше энергии. Поэтому вы можете чувствовать сильный голод.

Для решения проблемы обязательно сбалансируйте рацион и включите необходимое количество белков, клетчатки и полезных жиров, а также пересмотрите продолжительность и интенсивность своих тренировок.

Рафинированные продукты обычно проходят тщательную обработку для сохранения вкуса и продления сроков хранения и лишены клетчатки, витаминов и минералов. Полностью избежать их сложно, однако если ваш рацион перенасыщен подобной пищей, вы можете постоянно ощущать голод.

Это происходит потому, что обработанные продукты быстро перевариваются и не сохраняют чувство сытости. В то же время, медики объясняют, что рафинированная пища может вызвать резкие скачки сахара в крови. Если его уровень слишком высок, то высвобождается инсулин и быстро удаляет сахар, сигнализируя таким образом, что организму снова нужна пища. Поэтому рацион, состоящий только из обработанных продуктов, не удовлетворяет потребность в энергии и вызывает голод.

Здоровый сон необходим для правильной работы мозга и защитных сил организма. Достаточный отдых продуцирует лептин – гормон, что способствует чувству сытости, а также контролирует уровень грелина – гормона, стимулирующего аппетит.

Эксперимент показал, что участники, которые недосыпали только одну ночь, сообщали о значительном голоде и выбирали порцию с едой на 14% больше, чем те, кто спал достаточные 8 часов.

Кроме того, что спиртные напитки вредят организму, они еще способствуют перееданию, поскольку стимулируют аппетит. Употребление алкоголя усиливает чувство голода и ухудшает работу той части мозга, которая отвечает за самоконтроль.

Так, ученые утверждают, что те, кто употребляют алкоголь, съедают на 10% калорий больше в течение дня. Также они склонны к потреблению соленой и жирной пищи.

Как ни странно, но для утоления голода имеет значение не только то, что вы едите, но и то, как вы это делаете. Если вы питаетесь на бегу или в процессе просмотра телевизора, вы отвлекаетесь и не контролируете качество и количество потребленного.

Некоторые исследования доказывают, что люди, едящие в тишине и избегающие внешнего воздействия, насыщаются быстрее, чем те, кто отвлекается во время еды.

Скорость, с которой вы едите, тоже может повлиять на чувство голода. Некоторые исследования свидетельствуют, что люди, которые едят быстро, имеют больший аппетит и склонны к перееданию по сравнению с медленно едящими.

Хронический стресс способен повышать аппетит. Это связано с повышенным уровнем кортизола, который может вызвать чувство голода и тягу к еде и склонность к сладости.

Так, одним из исследований, проведенным с участием 350 девушек, было установлено, что находившиеся в стрессовом состоянии участницы чаще переедали и были склонны к потреблению большого количества продуктов с низким содержанием питательных веществ, например, чипсов или печенья. Если вы постоянно голодны, обратите внимание на свое эмоциональное состояние и попробуйте достичь гармонии и спокойствия.

Не всем известно, но постоянный голод может сигнализировать о развитии болезней. Так, он является одним из симптомов сахарного диабета, но постановка диагноза возможна только при прохождении других клинических обследований.

Гипертиреоз также может сопровождаться усиленным голодом. Это происходит из-за чрезмерного продуцирования гормонов щитовидной железы, вызывающих аппетит.

В то же время, некоторые медицинские препараты могут вызвать повышенное влечение к пище. К ним могут относиться противоаллергические средства, антидепрессанты и некоторые лекарства от диабета. Если вы набрали вес после приема определенного курса медикаментов, возможно именно они стали причиной постоянного голода. Посоветуйтесь с врачом по поводу коррекции назначенного лечения.

Как видим, на естественную потребность в пище оказывают влияние многочисленные факторы. Если вы едите и не насыщаетесь, следует проверить состояние организма и пересмотреть образ жизни. Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и гармония с собой и миром обеспечат не только утоление голода, но и подарят долгую и здоровую жизнь.

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