Всю жизнь в одном весе. В чем секрет красоты принцессы Анны, которая уже 50 лет выглядит одинаково

Принцесса Анна, 71-летняя дочь королевы Великобритании Елизаветы II, до сих пор может похвастаться своей фигурой, которая, как кажется, не менялась последние 50 лет. Говорят, что Анна поддерживает себя в форме благодаря сбалансированной и богатой питательными веществами диете.

Она является любительницей простых, традиционных для британской кухни блюд, не принимая гастрономических экспериментов. Питание королевской особы отличается некоторыми интересными особенностями, передает Express.co.uk.

Например, свой день единственная дочь монарха любит начинать с тарелки фруктов, чтобы запустить метаболизм. При этом бананы она ест исключительно "просроченные" – то есть очень перезрелые. Анна считает, что они легче усваиваются.

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"[Принцесса] практически всегда предпочитала бананы почти черные, перезрелые, потому что они легче перевариваются", – рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди.

Среди предпочтений принцессы также так называемый кипперс – копченая сельдь. Интересно, что это блюдо очень любит Елизавета. Королева может съесть его на обед (с салатом или с молодым картофелем), на ужин и даже на завтрак, в сочетании с яйцами.

Своим любимым ужином сама Анна называла фаршированный фазан, приготовленный шеф-поваром отеля Ritz Джоном Уильямсом.

Как передает Marie Claire, еще в 16 лет у британской знаменитости было несколько лишних килограммов, с которыми она "окончательно и бесповоротно разобралась" уже к 20-ти. С тех пор размер одежды принцессы практически не менялся.

Коротко о личности:

Принцесса Анна – 71-летняя член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II. На момент своего рождения была на третьем месте в порядке престолонаследия, в настоящее время – на 17-м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у первой жены принца Чарльза принцессы Дианы были натянутые отношения со своей золовкой – принцессой Анной. Единственная сестра Чарльза невзлюбила Леди Ди и даже называла ее "глупой девчонкой".