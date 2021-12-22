Природные обезболивающие: как избавиться от боли без лекарств

Боль – это специфическая реакция нашей нервной системы на внешние раздражители. Может возникать в любых системах организма, сопровождать различные заболевания, развиваться от незаметной до невыносимой. Каждый случай боли имеет свою причину и нуждается в медицинском осмотре.

OBOZREVATEL изучил исследования и подготовил подборку способов, которые могут помочь от болевых ощущений в домашних условиях. Если боль не докучает часто или нет возможности обратиться к врачу немедленно, можно попытаться помочь себе самостоятельно.

Конечно, этот простой цветок не может стать заменой полноценному лечению, однако иногда ромашка может помочь от боли.

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Так, исследование показало, что женщины, которые за неделю до и первые 5 дней во время менструации выпивали по 2 чашки ромашкового чая в день, не чувствовали спазмов и болей в нижней части живота, а также указывали на уменьшение тревожности и стресса.

Эту популярную специю мы часто используем во время приготовления пищи, однако забываем, что она наделена еще и целебными свойствами. Куркумин, являющийся активным ингредиентом куркумы, предотвращает действие фермента, вызывающего боль. Например, регулярное добавление специи в блюда может облегчить боли, вызванные артритом или фибромиалгией.

Гвоздичное масло – первый и эффективный помощник при зубной боли и воспалении десен. Исследователи сравнили действие гвоздики и бензокаина (анестетика) как местных обезболивающих.

Контрольная группа участников, которым нанесли вещества на слизистые щек и укололи иглой, утверждала, что обезболивающий эффект был почти одинаковым и достаточно выраженным.

Салицин, являющийся активным веществом коры белой ивы, может помочь при воспалениях. Исследования свидетельствуют о том, что это вещество выступает альтернативой известному аспирину. Снимает боли в пояснице, а также при артрите или остеоартрите, борется с мигренями, успокаивает зубную боль, помогает снять менструальные спазмы. Кору ивы применяют в виде чая, жидких добавок или капсул.

От некоторых видов боли могут помочь эфирные масла. Так, издание MedicalNewsToday, опираясь на исследования, утверждает, что вдыхание лавандового масла может помочь в борьбе с мигренями и стрессом, а масло розмарина снимает головные боли, боли в мышцах и костях, а также судороги.

Разбавленное масло мяты часто используют для местного обезболивающего эффекта. Так, им смазывают конечности, пораженные артритом. Также нанесение нескольких капель масла на виски и лоб может облегчить головные боли напряжения.

Обратите внимание, что использовать эфирные масла можно только в разбавленном виде, определенных инструкцией дозах и, проверив, нет ли у вас и членов вашей семьи аллергии.

Используя имбирь только как специю, мы забываем о его лечебном эффекте. К примеру, он может помочь от боли в мышцах и суставах. Так, ученые уверяют, что регулярное употребление имбиря в пищу помогает снять мышечные боли после значительной физической нагрузки спортсменов.

Известно, что клюква выступает естественным антисептиком при заболевании мочеполовой системы. Полезные вещества снимают воспаление и помогут успокоить жжение в мочевыводящих путях через инфекцию. Также она эффективна при диабете II типа, сердечных заболеваниях и синдроме хронической усталости.

Массаж помогает расслабиться, улучшить кровоток, облегчить мышечную, головную боль, а также боли, связанные с заболеванием суставов. Этот способ действенен только тогда, когда он не заменяет, а дополняет доказательное лечение.

Использование естественных обезболивающих может облегчить состояние на некоторое время, однако важно лечить не саму боль, а причину, которая его вызывает. Если вас беспокоит ухудшение здоровья и боли, обратитесь к врачу для полноценного обследования и назначения действенного лечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что пациенты с COVID-19 часто жалуются на головные боли как во время заболевания, так и после выздоровления. В таком случае врач-невролог советует проводить МРТ для исключения возникновения тромбов.