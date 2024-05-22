Приседания или выпады: какие упражнения выбрать для максимального результата

Если вы ставите своей целью тренировку мышц ног, то ключевыми упражнениями станут приседания и выпады. Эти упражнения просто незаменимы для улучшения силы и гибкости нижней части тела.

В зависимости от целей тренировки вы можете выбирать между этими двумя упражнениями. OBOZ.UA объясняет, в чем преимущества таких упражнений.

Что лучше для новичков

Каждый новичок способен выполнить упражнение приседания, поэтому оно подойдет в качестве базового. При правильном выполнении она поможет работать с различными группами мышц, такими как четырехглавая мышца, ягодичная мышца, внутренняя часть бедер, подколенные сухожилия и икры. Это упражнение требует меньшего равновесия и координации, чем шаг вперед в выпаде, поэтому подойдет для начинающих.

Какую выбрать для стабильности наращивания

Если вы ставите перед собой задачу увеличить силовую нагрузку, стоит остановить свой выбор на упражнении приседания. Неудивительно, что это упражнение пользуется популярностью у бодибилдеров. Приседания позволяют поднимать больший вес по сравнению с выпадами. Доказано, что приседания со штангой и гантелями стимулируют высвобождение гормонов роста, способствующих дополнительному росту мышц во всем теле.

Лучшее упражнение для функционирования и активации мышц

При правильном выполнении упражнения выпада вы сможете развить целый ряд групп мышц, таких как четырехглавая мышца, большая ягодичная мышца и внутренние мышцы бедра. Это упражнение станет лучшим выбором, если вы хотите развить целый комплекс мышц. Начать можно с малого, ведь есть несколько вариантов выполнения: короткий выпад, дальний выпад и боковой выпад.

Вывод

При наряде упражнения лучше проконсультироваться со своим фитнес-тренером, поскольку как силовые тренировки, так и физические упражнения важны, вы должны стремиться включить в свои упражнения и приседания, и выпады. Новички могут выполнять только приседания, а если силовые тренировки или бодибилдинг являются вашей единственной целью, выполняйте приседания. Для спортивных тренировок и лучшей работы сделайте выпад.

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