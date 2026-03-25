Проб Манту не будет? В Украине анонсировали переход на новые методы выявления туберкулеза

Начиная с апреля 2026 года в Украине постепенно будут внедряться более эффективные методы выявления туберкулеза. На замену длительной пробе Манту, ведущим заменителем может выступить тест на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).

Об этом во время брифинга в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом сообщил гендиректор ЦОЗ Владимир Курпита. Его слова приводит "Укринформ".

"Так называемый тест высвобождения гамма-интерферона позволяет выявлять туберкулез, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее, чем это было раньше. С этого года Украина будет постепенно переходить от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля месяца эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины", — сказал Курпита.

Современное медоборудование GeneXpert уже позволяет диагностировать туберкулез в течение четырех часов, в частности его лекарственно-устойчивые формы, подчеркивает он.

В то же время глава нацпрограммы иммунизации Минздрава Александр Заика сообщил о внедрении новых подходов к лечению туберкулеза. Теперь терапия длится до девяти месяцев вместо полутора лет, как было раньше. Благодаря этому показатели выздоровления выросли до 72-75% (70% пациентов лечились амбулаторно).

Кроме этого, пациенты с туберкулезом получают медико-социальное сопровождение.

"Человеку помогают принимать ежедневно таблетки, напоминая ему об этом, оказывая поддержку, помогая, например, восстановить документы, если это внутренне перемещенные лица. И таким образом у нас 67% людей с туберкулезом получают такую поддержку как со стороны государства, так и со стороны международных доноров", — сказал Курпита.

Заика, в то же время отметил, что лечение и диагностика туберкулеза являются бесплатными, а также отныне с 1 января текущего года вакцинация от туберкулеза в роддоме будет проводиться в первый день жизни ребенка, а не через 3-5 дней, как было раньше.

