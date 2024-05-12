Продукты, которые хуже шоколада для ваших зубов: следует исключить их из своего рациона

Мы часто слышим, что следует избегать шоколада, поскольку он может привести к появлению кариеса на зубах. Хотя конфеты не идеальны для здоровья зубов, на самом деле существуют другие продукты, которые могут оказать еще худшее влияние. Рассказываем о списке продуктов, которые следует избегать, даже если у вас не чувствительные зубы.

Напитки

Мы все знаем, что газировка – не лучший выбор для нашего здоровья в целом, но она также может быть вредной для наших зубов. Высокая кислотность газированных напитков, включая диетические, может оказывать влияние на состояние эмали. Регулярное употребление газированных напитков приводит к повышенной выработке кислоты, которая может разрушать поверхность зубов.

Липкая еда

Сухофрукты часто рекламируют как здоровый вариант перекуса, но их влияние на здоровье зубов часто оставляют без внимания. Такие продукты, как сушеные абрикосы, чернослив и инжир, как правило, прилипают к зубам, подвергая их длительному контакту с сахаром. Чтобы минимизировать вред, желательно прополоскать рот после употребления сухофруктов.

Лед

Жевание кубиков льда может показаться безвредным, но на самом деле может нанести значительный урон вашим зубам. Это может привести к повреждению эмали и даже к сколам или сломанным зубам. Это также может создать проблемы для зубных имплантатов, таких как брекеты, пломбы или коронки.

Цитрусовые

Цитрусовые, несомненно, являются отличным источником витамина С и имеют общую пользу для здоровья. Однако их кислотность может сделать зубы уязвимыми к кариесу. Чтобы минимизировать это влияние, рекомендуется прополоскать рот водой после того, как вы полакомились этими фруктами.

Чипсы

Картофельные чипсы и другие крахмалистые, хрустящие закуски могут быть достаточно привлекательными. К сожалению, они имеют тенденцию застревать между зубами, создавая питательную среду для бактерий в зубном налете. После того, как вы полакомились крахмалистым лакомством, очень важно прополоскать рот водой и соблюдать надлежащую гигиену, включая чистку зубной щеткой и зубной нитью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой фрукт поможет сделать белоснежными ваши зубы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.