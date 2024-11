Продукты, которые женщинам следует употреблять ежедневно

Чтобы улучшить свой рацион и поддерживать здоровый образ жизни, женщинам следует присмотреться к своему рациону. В частности, следует выбирать питательные продукты, которые легко найти и включить в ежедневный рацион, без ощущения ограниченности и максимальным насыщением.

В Eat This, Not That рассказали, какие суперпродукты полезны для женщин и как они помогают уменьшить риск заболеваний, удовлетворяя потребности в клетчатке. Ознакомьтесь с ними и обновите свой список покупок, включая эти продукты в своё меню.

Ягоды

Добавляйте ягоды в каждый прием пищи или перекусы. Такие ягоды, как клубника, черника и малина, богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, которые помогают снизить риск некоторых заболеваний, в частности рака. Чтобы получить вкусный десерт, попробуйте сочетать их с йогуртом или взбитыми сливками из кокосового молока.

Грецкие орехи

Грецкие орехи это не только вкусный, но и питательный перекус. Они могут поддерживать здоровые бактерии в кишечнике, контролировать аппетит и улучшать психическое здоровье, что особенно важно для женщин. Ешьте их как самостоятельный перекус, добавляйте в салаты или легкий суп для дополнительного вкуса и текстуры.

Жирная рыба

Включайте в рацион лосось, тунец или скумбрию, ведь они богаты омега-3 жирными кислотами EPA и DHA, которые поддерживают здоровье мозга и нервных клеток. Для женщин, планирующих беременность, эти жирные кислоты могут способствовать развитию ребенка и снижать риск преждевременных родов. Кроме того, омега-3 также уменьшают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Семена льна

Молотый лен - это отличный источник жирных кислот омега-3, особенно полезных для вегетарианцев и веганов. Кроме того, омега-3 поддерживают здоровье мозга благодаря преобразованию в EPA и DHA. Добавляйте молотые семена льна в смузи или в овсянку для улучшения питания. Это легкий способ обеспечить организм необходимыми жирами.

Ферментированные продукты

Пробиотики полезны для здоровья кишечника и особенно важны для женщин, поскольку могут помочь предотвратить инфекции мочевыводящих путей и облегчить симптомы раздражающего кишечника. Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи, являются хорошими источниками пробиотиков. Употребляйте их, чтобы улучшить пищеварение и общее самочувствие.

Миндаль

Миндаль является отличным источником белка, витамина Е и клетчатки, что делает этот орех отличным перекусом, который поможет вам приблизиться к рекомендуемой суточной норме клетчатки. Добавьте горсть миндаля в свой утренний смузи или употребляйте его вместе с сухофруктами для вкусного перекуса.

Листовая зелень

Добавляйте больше шпината, капусты и мангольда в свой рацион. Эта листовая зелень богата клетчаткой, фолиевой кислотой, кальцием, магнием, витаминами А и К, что особенно полезно для женщин детородного возраста.

Мака

Мака повышает уровень эстрадиола у женщин в менопаузе, что помогает с бессонницей, депрессией, памятью, концентрацией, приливами и вагинальной сухостью. Попробуйте добавить экстракт маки в свой рацион, например, в утренний смузи. Вы можете найти экстракт маки в магазинах здоровой пищи в виде капсул, жидкости или порошка.

Авокадо

Регулярное употребление авокадо может улучшить ваше здоровье благодаря высокому содержанию полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Добавьте авокадо в салат или смешайте его в шоколадный смузи с какао, бананами и арахисовым маслом.

Крестоцветные овощи

Брокколи, брюссельская капуста и другие крестоцветные овощи богаты витаминами А, С и К, а также содержат глюкозинолаты, которые обладают противораковыми свойствами, уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца. Они также помогают регулировать уровень эстрогена, что полезно для женщин в менопаузе.

Сушеные сливы

Чернослив может поддерживать здоровье костей, уменьшая риск остеопороза. Употребляйте около 5 черносливов в день для лучших результатов. Ешьте их в качестве закуски, добавляйте в смузи или используйте в различных блюдах для получения оригинального вкуса.

