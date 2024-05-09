Продукты, которых следует избегать во время беременности: какая пища может спровоцировать появление инфекций

Во время беременности хочется есть разнообразную пищу, иногда может не сочетаться с другими продуктами и даже не нравиться нам раньше. Однако здоровое питание имеет не последнее значение во время беременности, поэтому следует тщательнее подходить к подбору своего ежедневного плана питания.

Итак, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы избежать возможных рисков для здоровья себя и ребенка? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Алкоголь

Во время беременности очень хочется отведать то, что категорически нельзя, в том числе алкогольные напитки. Даже в небольших объемах алкоголь может негативно повлиять на развитие мозга ребенка и вызвать фетальный алкогольный синдром, приводит к деформациям лица и пороков сердца у ребенка.

Мясо

Отказаться от суши, недоваренного и сырого мяса следует в течение трех триместров. Эта оговорка обусловлена тем, что такие продукты могут привести к мертворождению, неврологическим заболеваниям, слепоте или эпилепсии у ребенка.

Кофе

В общем, кофе, чай и какао вполне безопасны для организма при условии, если не превышают 1 чашку в день. Кофеин является стимулятором, который плацента и ребенок не могут метаболизировать. Чрезмерное потребление кофеина может привести к ограничению роста плода и увеличить риск рождения с низким весом во время родов.

Сырые ростки

Такой компонент обычно добавляют в салаты и другие блюда. Однако они могут содержать бактерии, которые невозможно смыть. Это веская причина для отказа от таких продуктов, как клевер, редька и зеленая фасоль. Однако полностью приготовленные побеги считаются безопасными для беременных.

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