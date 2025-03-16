Продукты, которые мешают получить стройную талию: мнение диетолога

Достижение плоского живота зависит не только от физических упражнений, но и правильного питания. Некоторые продукты могут замедлять этот процесс, способствуя накоплению жира в области талии.

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Особую опасность представляют рафинированные углеводы, которые вызывают резкие колебания уровня сахара в крови и провоцируют воспалительные процессы. Чтобы поддерживать здоровый вес и улучшить обмен веществ, важно знать, какие продукты следует избегать. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Почему следует избегать рафинированных углеводов?

"Когда организм получает углеводы, ему необходимы витамины и минералы для их расщепления и усвоения. Проблема рафинированных углеводов, в том числе продуктов на основе белой муки или сахара, в том, что они лишены необходимых микроэлементов, из-за чего организму трудно их правильно переработать", – объясняет диетолог Кейт Тернер.

Как рафинированные углеводы оказывают влияние на организм?

Известно, что избыток сахара негативно сказывается на здоровье, поэтому очевидно, что регулярное употребление, например, пончиков на завтрак не способствует хорошему самочувствию. Однако, не все отдают себе отчет, что рафинированные углеводы фактически действуют подобно сахару.

"Любые углеводы превращаются в организме в сахар. Но это не значит, что их следует полностью исключить. Важным является тип углеводов, которые вы выбираете. Например, во фруктах содержится клетчатка, которая помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови", – говорит Тернер.

Если вы потребляете рафинированные углеводы, например, хлеб, эксперт советует сочетать их с белковыми продуктами, такими как ореховое масло, чтобы уменьшить резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Еще один недостаток простых углеводов – их низкая питательная ценность. "У них почти нет клетчатки, белка или полезных жиров", – отмечает Тернер.

Это, в свою очередь, может запустить цепную реакцию нежелательных последствий: набор веса, трудности с его снижением, воспалительные процессы и нестабильный уровень энергии.

Почему эти продукты способствуют отложению жира в области живота?

Углеводы могут храниться в организме в трех местах: в печени, мышцах и жировых депо. "Если вы потребляете больше углеводов, чем ваши мышцы способны использовать, избыток откладывается в виде жира, часто в области живота", – объясняет Тернер.

Кроме того, чрезмерное потребление рафинированных углеводов может вызвать воспалительные процессы и нарушение баланса микрофлоры кишечника. Это негативно влияет не только на пищеварение, но и работу мозга, состояние кожи, иммунитет, настроение и общий обмен веществ.

Рафинированные углеводы часто содержатся в продуктах, которые не всегда воспринимаются как вредные. Ниже приведены некоторые из них.

Худшие продукты для вашей талии

1. Сухие завтраки

Популярные хлопья могут быть настоящей ловушкой для тех, кто хочет контролировать свой вес. Они содержат не только большое количество сахара, но и рафинированные углеводы, провоцирующие резкие колебания уровня энергии и способствующие накоплению жировых запасов. Тернер рекомендует проверять состав продукта: если первым ингредиентом в списке не цельнозерновые компоненты, такой продукт лучше не покупать.

2. Йогурты с подсластителями

Казалось бы, йогурт – полезный выбор, но многие готовые варианты содержат значительное количество сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Это повышает уровень сахара в крови и может привести к накоплению лишнего веса. Альтернативой могут стать натуральные йогурты без добавок.

3. Мучные лепешки и лаваш

Некоторые считают, что лаваш из тонкого теста – лучший выбор традиционного хлеба. На самом же деле они содержат много рафинированных углеводов, а также часто дополняются сахарами, маслами и другими добавками, которые не способствуют здоровому питанию.

4. Бублики

Диетолог Мануэль Виллакорта отмечает, что с точки зрения пищевой ценности баранку можно компенсировать лишь двухчасовой пробежкой. Один баранка содержит примерно 50 г углеводов, а его калорийность колеблется в пределах 250-300 ккал. Поэтому лучше выбрать цельнозерновые альтернативы, богатые клетчаткой.

5. Кукурузный крахмал

Этот ингредиент часто используется как загуститель в блюдах. Однако он содержит много калорий и быстрых углеводов, при этом не придавая значительной питательной ценности. Его можно найти в таких продуктах как картофель фри, кремовые супы, соусы и десерты, которые способствуют набору жира на животе.

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