Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но это обозначение упрощено.

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Для нашего организма важен баланс. Ибо без холестерина мы тоже не можем существовать.

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Він необхідний для вироблення:

вітаміну D

кортизолу

естрогену

тестостерону

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи

Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти:

Мигдаль

Корисний для здоровʼя серця та є багатим джерелом розчинної клітковини, що допомагає знизити рівень холестерину.

Гречка

Містить клітковину, флавоноїди та біоактивні пептиди, що знижують рівень високого холестерину.

Яблука

Вживання яблук підвищує здоровий рівень ліпідів у крові.

Авокадо

Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.

Квасоля

Зв’язує холестерин і перешкоджає його всмоктуванню в кров.

Риба та морепродукти

Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато протизапальних омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.

Какао-продукти

Споживання не солодкого какао та чорного шоколаду може допомогти підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, який захищає серце, і значно знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

На додаток до повноцінної поживної дієти, залишайтеся фізично активними, спіть принаймні сім годин на добу, обмежте вживання алкоголю та підтримуйте здорову масу тіла – усе це важливо для контролю рівня холестерину.