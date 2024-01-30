Блог | Продукты, снижающие холестерин
Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но это обозначение упрощено.
Для нашего организма важен баланс. Ибо без холестерина мы тоже не можем существовать.
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Він необхідний для вироблення:
- вітаміну D
- кортизолу
- естрогену
- тестостерону
відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи
Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти:
Мигдаль
Корисний для здоровʼя серця та є багатим джерелом розчинної клітковини, що допомагає знизити рівень холестерину.
Гречка
Містить клітковину, флавоноїди та біоактивні пептиди, що знижують рівень високого холестерину.
Яблука
Вживання яблук підвищує здоровий рівень ліпідів у крові.
Авокадо
Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.
Квасоля
Зв’язує холестерин і перешкоджає його всмоктуванню в кров.
Риба та морепродукти
Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато протизапальних омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.
Какао-продукти
Споживання не солодкого какао та чорного шоколаду може допомогти підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, який захищає серце, і значно знизити рівень холестерину ЛПНЩ.
На додаток до повноцінної поживної дієти, залишайтеся фізично активними, спіть принаймні сім годин на добу, обмежте вживання алкоголю та підтримуйте здорову масу тіла – усе це важливо для контролю рівня холестерину.