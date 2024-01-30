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Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диетолог

Блог | Продукты, снижающие холестерин

Продукты, снижающие холестерин

Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но это обозначение упрощено.

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Для нашего организма важен баланс. Ибо без холестерина мы тоже не можем существовать.

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Він необхідний для вироблення:

  • вітаміну D
  • кортизолу
  • естрогену
  • тестостерону

 відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи

Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти:

 Мигдаль

Корисний для здоровʼя серця та є багатим джерелом розчинної клітковини, що допомагає знизити рівень холестерину.

Гречка

Містить клітковину, флавоноїди та біоактивні пептиди, що знижують рівень високого холестерину.

 Яблука

Вживання яблук підвищує здоровий рівень ліпідів у крові.

Авокадо

Вміщені в ньому фітостероли, нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею.

 Квасоля

Зв’язує холестерин і перешкоджає його всмоктуванню в кров.

 Риба та морепродукти

Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато протизапальних омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.  

Какао-продукти  

Споживання не солодкого какао та чорного шоколаду може допомогти підвищити рівень холестерину ЛПВЩ, який захищає серце, і значно знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

На додаток до повноцінної поживної дієти, залишайтеся фізично активними, спіть принаймні сім годин на добу, обмежте вживання алкоголю та підтримуйте здорову масу тіла – усе це важливо для контролю рівня холестерину.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская