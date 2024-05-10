Профессиональный маникюр на дому: пошаговое руководство, как самостоятельно привести ногти в порядок

Чтобы получить красивые ногти, необязательно посещать салон. Можно сделать маникюр, не выходя из дома.

Несколько средств по уходу за ногтями и немного свободного времени – вот и все, что нужно, чтобы получить идеальный маникюр в домашних условиях.

Вот что рекомендует делать OBOZ UA, чтобы после таких процедур ваши ногти выглядели, как после посещения салона.

Шаг 1: Соберите нужные инструменты

Прежде чем приступать к маникюру, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.

Вам понадобится:

жидкость для снятия лака;

ватные палочки для удаления лака;

соль Эпсома;

шампунь и теплая вода;

кусачки для обрезания ногтей;

буфер для ногтей;

пушер для кутикулы и щипчики;

средство для удаления кутикулы;

увлажняющий крем для ногтей;

базовое покрытие и лак для ногтей.

Шаг 2: Снимите лак и обработайте ногти пилочкой

Нанесите немного выбранного вами средства на ватный диск и аккуратно удалите лак. Обрежьте ногти и мягкой пилочкой придайте им форму.

Легче всего добиться слегка закругленной формы ногтей, но не стесняйтесь проявлять творческий подход, если присутствует вдохновение.

Шаг 3: Смочите ногти водой и аккуратно отодвиньте кутикулы

Замочите пальцы в теплой воде, смешанной с солью Эпсома и мягким шампунем. Это разрыхлит грязь и омертвевшие клетки кожи.

Погладьте ногти, используя мягкую щеточку. Затем высушите пальцы и нанесите немного крема для кутикулы.

С помощью пушера аккуратно отодвиньте кутикулы, не слишком надавливая на них.

Шаг 4: Нанесите увлажняющий крем

Оставьте увлажняющий крем на некоторое время, затем нанесите цвет

Дайте увлажняющему крему впитаться, а перед нанесением лака для ногтей протрите его ватным диском.

Начните с нанесения одного слоя базового покрытия на все ногти. Это поможет лаку держаться дольше. Когда базовое покрытие высохнет, добавьте поверх него лак для ногтей.

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